Arnaud Lagardère PDG de Hachette, un “attachement historique et viscéral” au livre

Le conseil d'administration de Hachette Livre, qui s'est tenu ce 8 novembre, a pris la décision de nommer Arnaud Lagardère au poste de Président-Directeur Général de la société, succédant ainsi à Pierre Leroy. Cette nouvelle orientation vise à continuer et à renforcer les initiatives majeures et les succès obtenus par Hachette Livre durant la présidence de Pierre Leroy.

Ce changement intervient à l'aube d'une nouvelle ère pour l'entreprise, coïncidant avec l'approche du rapprochement entre les groupes Lagardère et Vivendi.

Arnaud Lagardère a déclaré : « Je tiens à remercier personnellement et chaleureusement Pierre Leroy pour son travail et ses succès qui ont mis le groupe Hachette Livre sur la voie du leadership mondial, de la transformation et de l’adaptation aux nouveaux usages. Au moment du rapprochement du groupe Lagardère avec Vivendi, j’ai voulu montrer mon attachement historique et viscéral pour ce métier du livre que la famille Lagardère a toujours soutenu même lors des périodes de doutes sur ce marché . »

Et d’ajouter : « Les maisons d’éditions et les auteurs savent ce qu’ils doivent à Pierre, homme de passion et d’amour pour les livres dans toutes leurs composantes. Il a su entretenir précieusement un lien intime et inaltérable avec les auteurs de nos maisons. Je perpétuerai ce lien pour continuer à faire d’Hachette Livre le plus bel endroit pour les auteurs, dans toute leur diversité et à travers tout leur talent. »

Alors que la Commission européenne a validé le rachat d’Editis — dont la nouvelle directrice générale sera Catherine Lucet, prenant ses fonctions ce 15 novembre — par CMI France, la fin de l’OPA de Vivendi sur Lagardère se profile.

De son côté, Pierre Leroy déclare : « Je remercie Arnaud Lagardère qui m’a confié cette formidable mission, celle de diriger un groupe leader de l’édition mondiale, fort de tant de talents, de maisons, et d’écrivains prestigieux. Cette étape marque une nouvelle ambition au service du groupe Hachette Livre, de ses maisons d’édition, de ses auteurs et de ses collaborateurs. »

Fondé en 1992, le groupe Lagardère opère à l'échelle internationale avec des activités étendues dans plus de 40 pays, emploie près de 27.400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 6929 millions d'euros en 2022.

Son ancien PDG précise : « Arnaud Lagardère sait qu’il pourra compter sur moi pour être à ses côtés dans l’écriture de ce nouveau chapitre. Je tiens également à remercier chaleureusement les maisons d’édition, les auteurs qui font la grandeur d’Hachette Livre et tous les collaborateurs que j’ai eus à mes côtés. »

crédits photo : © Lagardère