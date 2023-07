Texas : libraires, éditeurs et auteurs unis contre une censure “impossible

Les librairies BookPeople (Austin) et Blue Willow Bookshop (West Houston), l'association des libraires américains, l'association des éditeurs américains, l'Authors Guild et le Comic Book Legal Defense Fund, association à but non lucratif de défense des auteurs, annoncent dans un communiqué le dépôt d'une plainte contre l'État du Texas, qui vise cette loi HB900.

« Le système de notation que cette loi imposerait n'est pas viable pour les vendeurs de livres. Nous avons toujours adhéré au fait de ne pas juger ce que nos clients achètent. Obliger les libraires à noter des romans, de la poésie et des essais irait à l'encontre de la capacité de diffuser des livres, des magazines et d'autres documents, protégée par la Constitution », souligne Valerie Koehler, propriétaire de la librairie Blue Willow Bookshop.

Associer les libraires à la censure

Le Texas, comme d'autres États conservateurs gouvernés par des Républicains, met en place depuis plusieurs mois une politique très restrictive en matière d'accès aux œuvres dans les bibliothèques. Plusieurs lois limitent considérablement les possibilités des professionnels de la lecture publique, facilitant la contestation et le retrait de dizaines d'ouvrages.

La loi HB900 innove en associant les libraires à cette politique de censure : elle les obligerait en effet à faire parvenir à l'Agence d'éducation pour le Texas, institution gouvernementale, une liste des ouvrages vendus aux écoles et considérés comme « évoquant la sexualité » ou « comprenant des éléments sexuels explicites ». Dans ce dernier cas, les titres devront être rappelés par le vendeur.

Par ailleurs, les fournisseurs de livres devront examiner chaque titre et l'évaluer selon différents critères, comme « l'aspect explicite des représentations ou des descriptions », la « répétition » ou encore le fait « qu'une personne raisonnable puisse considérer que les éléments cherchent volontairement à exciter, à choquer ou à complaire aux lecteurs ».

Si les fournisseurs des bibliothèques et écoles ne se plient pas à cet exercice d'évaluation et de classement, l'Agence d'éducation pour le Texas fera parvenir un courrier de rappel, avant inscription sur une liste des entités contrevenantes. Les établissements scolaires publics ne pourront alors plus traiter avec ces fournisseurs.

Avant et au moment de la signature de la loi par le gouverneur, les professionnels prévenaient : « HB900 est une loi contraignante, qui fait taire de nombreuses voix et menace la survie des librairies indépendantes », affirmait l'association des libraires américains, qui qualifiait la loi d'« impossible ».

Des amendements bafoués

La plainte déposée auprès de la cour de district d'Austin, au Texas, réclame une injonction préliminaire, afin d'empêcher toute entrée en vigueur de la loi, et son annulation pure et simple, par la suite. D'après les plaignants, la législation serait en effet inconstitutionnelle à plus d'un titre :

La loi va à l'encontre des premier et quatorzième amendements en limitant la liberté d'expression, en imposant des restrictions inconstitutionnelles, en restreignant l'expression par des termes vagues et généraux, en imposant des interdictions inconstitutionnelles basées sur les idées, en déléguant un pouvoir de régulation de l'expression à des sociétés privées, et en bafouant les droits des personnes visées à contester, faire appel, demander justice et réclamer des dommages et intérêts vis-à-vis des qualifications des idées et des restrictions en matière de circulation. – Plainte contre la loi HB900

Comme d'habitude avec ce type de démarche liberticide, des dommages collatéraux sont à prévoir : l'autocensure appliquée par les professionnels, de crainte d'une sanction, mais aussi la disparition de classiques littéraires, comme Roméo et Juliette, Des souris et des hommes, Ulysse, Jane Eyre ou même... la Bible, visée dans quelques États américains.

Inquiétant mouvement

La loi texane s'inscrit dans un plus vaste mouvement de contestation et de censure qui a vidé les bibliothèques publiques et scolaires américaines de plusieurs milliers de titres. Le prétexte de la protection des mineurs et de la lutte contre la pornographie permet à des groupes de pression et à des personnalités politiques réactionnaires d'écarter des lectures qui ne leur conviennent pas.

Les bibliothécaires, mais aussi les enseignants voient leur professionnalisme bafoué : « [L]es libraires ne devraient pas être placés en position de choisir pour les citoyens du Texas. Chaque communauté, chaque individu a des besoins spécifiques », rappelle Charley Rejsek, PDG de BookPeople. « Le travail du gouvernement n'est pas déterminé les politiques locales. C'est le travail du bibliothécaire et de l'enseignant, en concertation avec les citoyens qu'ils servent. »

Si une grande diversité de textes et d'écrivains est concernée, les victimes sont principalement des auteurs et autrices afro-américains, sino-américains ou d'autres ethnies non blanches, et/ou appartenant à la communauté LGBTQIA+.

Photographie : le gouverneur du Texas, Gregg Abbott, signant une loi, en août 2019 (Lazarex Cancer Foundation, CC BY-NC 2.0)

