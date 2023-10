50 libraires se serrent les coudes, durant la Quinzaines des indépendants

La 6ème édition a lieu du 4 au 18 novembre 2023, cinquante librairies indépendantes proposent autant d'animations, de rencontres et de débats autour du livre et de la lecture sur tout le territoire régional. Des rencontres avec des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs, parfois hors les murs permettent de découvrir les libraires et leurs équipes qui seront là pour accueillir et partager leurs coups de cœur et sélections.

À LIRE - Les éditeurs du Grand Est se regroupent : exister et faire exister

En Grand Est, 160 commerces composent le réseau de la librairie indépendante. En soutenant cet événement, la Région Grand Est confirme son soutien à la filière du livre et finance des animations culturelles à hauteur de 25 000 € (chiffre 2023).

La CIL (Confédération Interprofessionnelle du livre) et la LILE (Libraires de l'Est) sont les deux centres de ressources du réseau livrest en charge de l'accompagnement de la vie économique.

Vous trouverez les informations et le programme complet sur ce lien.