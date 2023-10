Interdit aux Juifs” : une librairie turque rejoue les heures sombres

Si des pays du Moyen-Orient étaient en processus de normalisation dans leurs relations avec celui de David Grossman, comme l’Arabie Saoudite, ces initiatives sont à présent un lointain passé. Les opinions arabes sont aujourd'hui quasi unanimes pour condamner la réaction israélienne, aux accents messianiques parfois - quand on entend Benjamin Netanyahu par exemple -, ou pour une minorité de ses citoyens, quand ils assument un racisme décomplexé.

La Turquie engagée pour la Palestine

En Turquie, le président Recep Tayyip Erdoğan, qui n’a jamais caché son soutien au peuple palestinien, a déclaré ce 25 octobre, face à des députés et des membres de son parti, l’AKP, que le Hamas est « un groupe de libérateurs et de moudjahidin qui protègent leurs terres », et non terroriste, comme le présentent les États occidentaux ou Israël.

L’opinion publique turque est certainement l’une des plus engagées aux côtés des Palestiniens, preuve en est les nombreuses manifestations dans le pays depuis début octobre. Il est par ailleurs possible, par exemple, de découvrir dans le centre névralgique d’Istanbul, autour du quartier européen de Beyoglu, entre la place Taksim et la Tour de Galata, des drapeaux palestiniens s’affichant dans les rues, comme l'expression d'un soutien sans réserve.

Compatir ou seconder un combat qui se veut de libération nationale, contre une colonisation et une occupation, est une chose, basculer dans la discrimination antisémite en est une autre, surtout quand elle exhale le parfum suranné d’un passé douloureux et tragique...

Des accents nauséabonds

Une librairie d’occasion de l’ancienne Byzance, Constantinople ou Stamboul affiche un écriteau déclarant explicitement que les Juifs ne sont pas admis dans son commerce. Rédigée en anglais et en turc, elle indique : « Interdit aux juifs », avec un drapeau israélien barré…

C’est le média juif basé en Turquie, Avlaremosis, qui révèle cette enseigne, aujourd’hui largement partagée sur les réseaux sociaux. Le site a par ailleurs sollicité l’intervention des autorités municipales et judiciaires, soulignant le caractère gravement discriminatoire de cet acte. Le média a aussi insisté sur la nécessité de mesures contre de telles manifestations et pour garantir la sécurité et la coexistence pacifique des Juifs en Turquie.

Un cas qui renvoie, aux citoyens des pays d'Europe occidentale, au comportement antisémite d'un grand nombre d'Allemands envers les juifs durant les années 30, suite à l'avènement du régime nazi. Des pancartes « Juden verboten » (Interdit aux Juifs) représente un symbole de cette manifestation visible et quotidienne de la discrimination anti-juive dans cette période du pays de Goethe.

Dès les premières années du régime nazi, ces messages ont commencé à apparaître à l'entrée de nombreux établissements publics, parcs, forêts, commerces et autres lieux de divertissement. Les affaires juives ont également été ciblées pour le boycott, marquées par l'étoile de David ou l'inscription « Jude ». Dans le cas turc, il s'agit en revanche d'un acte isolé et non d'une politique globale préparant les esprits au pire...

Recrudescence des cas d'antisémtisme

En France, le ministre de l’Intérieur a révélé ce 26 octobre dans le Dauphiné Libéré, le nombre de 719 « évènements ou incidents antisémites » perpétrés en France depuis le 7 octobre dernier : au total, 389 personnes ont été interpellées « en lien avec ces incidents », a-t-il complété. Le ministre a aussi mis en évidence 4948 signalements à la plateforme Pharos « pour menaces, propos antisémites ou apologie du terrorisme ».

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait d'abord critiqué le Conseil de sécurité de l’ONU pour son attitude envers la crise à Gaza, l’accusant d’aggraver la situation, avant de changer de ton après une frappe sur un hôpital à Gaza, la qualifiant de « génocide » et l’attribuant à Israël.

Il en appelle désormais à la création d’une « Palestine indépendante » et a proposé que la Turquie soit le « garant » d’un futur accord entre Israël et les Palestiniens. Ce samedi, Erdogan participera à un rassemblement de soutien à la Palestine à Istanbul, organisé par son parti l’AKP.

L'Union européenne réclame aujourd'hui de son côté des « couloirs humanitaires » et des « pauses » à Gaza, après que les dirigeants européens se soient réunis récemment en sommet à Bruxelles. Les 27 d'une seule voix expriment leur « plus vive inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire à Gaza » dans une déclaration commune.

