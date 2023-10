Lettres du monde : La lumière sur les prescripteurs du livre

Ces institutions, souvent considérées comme les gardiens du patrimoine littéraire, trouvent à travers ce festival un nouvel élan et une plateforme pour mettre en avant leur rôle essentiel dans la chaîne du livre.

Les librairies indépendantes, avec leur charme unique et leur passion pour les ouvrages qu'elles abritent, sont plus que de simples points de vente. Elles sont des espaces de découverte, des lieux de partage et de rencontre autour du livre. Le festival Lettres du monde, en collaborant avec ces librairies, leur offre l'opportunité de se démarquer davantage et de renforcer leur position comme prescripteurs de tendances littéraires.

Quant aux bibliothèques, elles ne sont pas en reste. Le festival est une occasion pour elles d'enrichir leur fonds de littérature étrangère. Au-delà de l'acquisition d'ouvrages, il s'agit de les rendre vivants, de leur donner une voix. Les rencontres avec les auteurs, les débats, les lectures publiques... tous ces éléments permettent aux œuvres d'échapper aux étagères pour s'inviter dans les conversations et dans le cœur des lecteurs.

De plus, pour certaines bibliothèques, en particulier celles situées dans des zones plus reculées de la région, le festival est une opportunité inestimable. Non seulement elles peuvent attirer de nouveaux publics grâce à ces événements littéraires, mais elles peuvent également bénéficier d'un regard neuf et d'une attention particulière portée à leur collection de littérature étrangère.

Lettres du monde n'est pas simplement un hommage à la littérature étrangère. C'est une célébration de tous ceux qui contribuent à la faire vivre et à la diffuser. Les librairies indépendantes et les bibliothèques, grâce à leur rôle de prescripteurs, font bien plus que proposer des livres.

Le festival, en mettant en lumière ces institutions, reconnaît leur importance et s'assure qu'elles continuent de prospérer au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.

Crédits photo : Lettres du Monde

