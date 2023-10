Lettres du monde : ouvrir sur le monde grâce à la littérature étrangère

Se déplaçant à travers cette région, le festival ne se limite pas à faire connaître des auteurs étrangers ; il vise à ouvrir une fenêtre sur d'autres mondes, d'autres vies, d'autres réalités. Chaque rencontre dans une médiathèque reculée, chaque lecture dans une petite librairie, vise à construire des ponts entre les communautés de la Nouvelle-Aquitaine et les vastes horizons de la littérature mondiale.

L'importance d'une telle initiative ne peut être sous-estimée et participe à une ouverture sur le monde non négligeable. Les éditeurs régionaux, qui participent activement au festival, jouent un rôle crucial dans cette ouverture sur le monde. Ils contribuent non seulement à la diffusion de la littérature étrangère, mais aussi à la création d’un voile culturel riche et diversifié.

La programmation du festival, forte de ses 60 rencontres prévues, est une véritable immersion dans le monde de la littérature internationale. Au-delà de la simple promotion des œuvres, l'objectif est clair : irriguer le territoire, non seulement avec des mots, mais avec des idées, des perspectives et des visions du monde.

Lettres du monde est un mouvement, une invitation à explorer, à découvrir et à s'ouvrir. La Nouvelle-Aquitaine ne se contente pas d'accueillir ce mouvement, elle en devient l'épicentre, confirmant une fois de plus que la littérature est, et restera, un des plus beaux voyages qu’une personne puisse expérimenter.

Crédits photo : Lettres du Monde

