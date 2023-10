Un livre sur l’éducation sexuelle des adolescents embrase l'Italie

La version italienne de l'ouvrage a été supervisée par Greta Tosoni, une conseillère en sexualité et éducatrice sexuelle queer. Il aborde des thèmes comme le consentement, l'estime, l'identité et la pluralité. Le 29 septembre, une requête a été déposée pour que l'ouvrage soit écarté des points de vente de Librerie.coop, une chaîne de librairies instaurée en 2006, qui possède actuellement 80 boutiques en Italie et qui est associée au réseau de coopératives Coop Italia.

Le titre est accusé de « nuire à la santé psychologique, spirituelle et physique des filles et des garçons et de présenter du matériel obscène, véhiculant ce que l'on nomme l’endoctrinement de genre ».

Une perspective déformée de la sexualité

La requête a rassemblé environ 30.000 soutiens et prétend que « Coop propose un ouvrage qui encourage un contenu sexuel explicite et sujet à débat pour des enfants de 14 ans ». Un contenu qualifié de dangereux car traitant de thèmes tels que « la masturbation, la pornographie, les diverses formes de relations (telles que les relations libres ou polyamoureuses) ». Selon ses opposants, il présenterait même « des représentations graphiques de personnes transgenres dénudées, en véhiculant une perspective déformée de la sexualité dans les termes d’une sexualisation extrême ».

La requête invite à agir parce que ce texte « promeut une vision pervertie de la sexualité et, si les enfants trouvent ces informations dans un livre, ils peuvent penser que c'est normal et leur innocence peut être corrompue à jamais ». (voir la pétition)

Garantir une éducation sexuelle inclusive

La requête n'a pour l'instant eu aucun impact sur la présence du titre dans les librairies. La maison d’édition publiant le livre, Edizioni Sonda, est une entreprise milanaise fondée en 1988, spécialisée dans des questions telles que la défense des droits civils, l'internationalisme, l’environnement et les droits des animaux.

Elle a décidé de raconter cette histoire sur ses réseaux sociaux et a reçu le soutien des lecteurs. Dans un post sur Instagram, elle a écrit : « Les raisons apparentes de cette hostilité sont basées sur la désinformation et le manque de rigueur, puisque le livre propose un contenu adéquat, actualisé et conforme aux indications les plus récentes en matière d'éducation sexuelle, mais nous regrettons que cette pétition ait déjà attiré l'attention de milliers de personnes. Nous continuerons à nous efforcer de faire en sorte que, pour chaque signature visant à le supprimer, il y ait autant de filles et de garçons qui y aient accès, pour une éducation sexuelle complète, actualisée et inclusive dont on a encore tellement (clairement) besoin. »

Un phénomène d’ampleur internationale

Des tentatives de censures concernent souvent et dans plusieurs pays des textes traitant des questions de genre, d’orientation sexuelle et de sexualité, en particulier du point de vue de la communauté LGBTQ+. Pour citer quelques exemples, la Banned Books Week (Semaine des livres interdits) a été instituée aux États-Unis il y a plus de quarante ans pour célébrer et rappeler l'importance de la libre circulation des livres et des idées.

Ainsi, en 2022, 2571 livres ont fait l'objet de tentatives de censure aux États-Unis, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2021, d'après l'American Library Association. Selon de récentes informations, les bibliothèques américaines ont été confrontées à 695 tentatives de censure des collections entre janvier et août 2023, et presque aucun État n'est épargné. Il s’agit d’une hausse de 20 % par rapport à l'analyse réalisée en 2022 pour la même période.

Par ailleurs, cet été, la deuxième plus grande librairie de Hongrie, Lira, a été condamnée à une amende record pour avoir vendu des livres « au contenu LGBT » sans emballages plastique, et accessibles aux moins de 18 ans.