Rémunérer les auteurs : un cavalier législatif s'entête

Au commencement était le recours en excès de pouvoir déposé par le CAAP et la Ligue des auteurs professionnels en juin 2021. En transposant la directive européenne Droit d’auteur d’avril 2019, les services de la rue de Valois avaient négligemment omis l’exigence d’une rémunération proportionnelle ET appropriée pour les auteurs. C’était pourtant dans le texte européen — voir Article 18, considérant 73.

Plutôt que de passer par la voie législative et démocratique des discussions au Parlement, les députés ont laissé au gouvernement le soin de rédiger une ordonnance, publiée le 12 mai 2021, pour opérer la transposition. Petit oubli : le terme « approprié » a disparu à la rédaction, le gouvernement considérant que tout ce qui est proportionnel est approprié.

Ou un sophisme du même acabit.

Tout travail mérite salaire ?

Suite à l’audience devant le Conseil d’État du 17 octobre, le ministère de la Culture s’est fait épingler joliment sur cette question. Me Delamarre, avocat des plaignants, avait justement interpelé la cour : « Le pourcentage de droits d’auteurs perçus sur les ventes est en effet proportionnel — puisque reposant sur une notion de somme reversée à partir d’un montant découlant du pourcentage. » Et d’ajouter : « Mais peut-on considérer que la somme qui en découlera est appropriée en regard du travail réalisé ? »

Le Conseil d’État imposera donc à la rue de Valois, où Rima Abdul-Malak venait juste de poser ses valises, de revoir la copie du précédent cabinet — celui de Roselyne Bachelot. Le CAAP et la Ligue demandaient instamment au gouvernement de transposer la directive correctement, « [s]ans quoi il confirmerait qu’il s’oppose à l’un des droits les plus élémentaires des artistes auteurs et autrices : être rémunérés pour leur création de manière appropriée ».

Un cavalier, qui surgit hors de la nuit...

Le sénateur Julien Bargeton, membre du Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (ex-La République en Marche, devenue Renaissance… donc la majorité présidentielle), avait fissa tenté le petit passage en force législatif. Le 13 décembre 2022, Zorro (ce fameux cavalier nocturne) était dégainé dans le cadre du projet de loi Adaptation au droit de l’Union européenne.

Un amendement proposait une modification infime du Code de la Propriété Intellectuelle, afin d’introduire la mention manquante. Lors du contrôle de recevabilité, la commission au fond (en l’occurrence la commission des Affaires Sociales) a considéré que l’amendement était irrecevable en regard de l’article 45, alinéa 1 de la Constitution.

Autrement dit, l’amendement ne fut pas même examiné, et disparut dans les oubliettes.

Or, cette singulière autant que cavalière démarche sénatoriale « a failli nous priver d’un débat parlementaire précieux sur la notion de rémunération appropriée des auteurs et autrices », indiquait la Ligue à ActuaLitté.

... court vers l'aventure, au galop...

Même cause, mêmes effets ? A été déposé au Sénat un projet de loi visant « à sécuriser et réguler l’espace numérique ». Fort bien. Mais entre le texte arrivé rue de Vaugirard et celui qui en est sorti, à destination des copains du Palais Bourbon, s’est immiscé un article 34 II bis, enrichi par l’amendement — cette fois adopté — que présenta le sénateur Julien Bargeton.

Très largement inspiré de l’amendement de décembre 2022, il « tire les conséquences de cette décision, vise à réaffirmer l’importance que revêt la conception d’un cadre de régulation favorisant la défense des créateurs et des industries culturelles créatives européennes dans un environnement mondialisé. Il convient d’assurer les conditions d’une création diversifiée où ceux qui créent reçoivent une juste rémunération, notamment de la part des plateformes ».

On saisit mal comment l’intervention de décembre a été retoquée, quand celle de juin dernier est passée, comme une lettre à la poste.

L’amendement en question :

Après l’alinéa 6 Insérer un II bis ainsi rédigé : II bis. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

Le porte-parole de Renaissance aura-t-il trouvé de meilleurs arguments pour s’assurer d’une écoute bienveillante ? Reste que ces gens de l’Assemblée nationale, s’ils ne sont pas alertés, engloutiront la couleuvre, sans autre forme de procès. Et priveraient alors, bien malgré eux, d’un débat parlementaire sur la question de la rémunération et des conditions de travail pour les autrices et auteurs.

« Le seul pas en avant sera marqué par un véritable débat parlementaire sur cette question des conditions de rémunération des auteurs », insistait en décembre la directrice générale de la Ligue, Stéphanie Le Cam. « Cela reste un processus démocratique crucial. »

Et le CAAP d’ajouter : « Nous voulons des mesures concrètes pour garantir aux auteurs des conditions de vie décentes afin d’assurer la pérennité et la diversité du secteur culturel. »

À bon entendeur…

Crédits photo : Terra / Unsplash