Lettres du monde : L'Odyssée littéraire à travers la Nouvelle-Aquitaine

Naviguant à travers la vaste région de la Nouvelle-Aquitaine, ce festival unique a une mission claire : amener des auteurs, internationaux et locaux, vers des médiathèques et des librairies qui, en raison de leur éloignement ou de leur faible visibilité, n'auraient jamais eu l'occasion d'accueillir de telles rencontres. Au lieu de forcer ces établissements à se déplacer vers les grands centres, c'est le festival qui vient à eux.

Les petites communes sont au cœur de ce projet, et ceux, au même niveau que les grandes villes. Lettres du monde offre l'opportunité inédite d'accueillir des auteurs nationaux et internationaux et de mettre en lumière les recoins reclus de la région. Derrière cette initiative se cache un désir profond d'irriguer le territoire, assurant une répartition équitable des rencontres littéraires entre zones urbaines et rurales.

Ce caractère itinérant ne sert pas uniquement à déplacer des auteurs ; il est aussi une aubaine pour les petites médiathèques et librairies. Grâce à Lettres du monde, ces lieux ont l'opportunité de gagner en notoriété, devenant des points de référence culturelle pour leurs communautés respectives.

Et c'est pas moins de 60 rencontres qui ont été prévues, toutes animées par la volonté de promouvoir et diffuser les littératures étrangères. Plus qu'une simple manifestation, le festival s'inscrit dans une démarche de maillage territorial, participant activement à une politique d'animation littéraire régionale.

Lettres du monde est un mouvement et un appel à la rencontre et à l'échange, rappellant que la littérature est loin d'être enfermée dans les grandes métropoles, et est un plaisir à partager - et ceux, sans prendre en compte la géographie.

Crédits photo : Lettres du Monde

DOSSIER - Lettres du Monde : promouvoir les littératures et les cultures du monde