Les jeunes du Pô, un ouvrage inédit d'Italo Calvino

« Personne ne connaît Les jeunes du Pô, sauf quelques rares spécialistes », nous assure Paolo Grossi, éditeur de ce texte. Rédigé entre 1950 et 1951 et situé à Turin, c'est un texte très « pavésien », qui se nourrit aussi de la leçon de l’Arioste et de Stendhal... mais que Calvino ne trouvait pas réussi. L’éditeur s’est permis d’avoir une opinion très différente, évoquant « une merveille ». Histoire d’une éducation à la fois politique et sentimentale, Les jeunes du Pô n'aura jamais été publié à lui seul en volume, ni en Italie ni ailleurs.

Nino, un jeune mécanicien, quitte sa Ligurie natale pour devenir ouvrier à Turin dans l’après-guerre. Là, il découvre la politique et les luttes : les convictions et les doutes. Il tombe amoureux de Giovanna, une jeune fille de la bonne bourgeoisie qui le fait tourner en bourrique. Comme Hercule à la croisée des chemins, il hésite sur la voie à suivre. Il fait part de ses doutes dans des lettres à Nanin, resté au pays, homme de la nature et de la fatalité. La lutte politique et les intermittences de l’amour déterminent le rythme fatal du récit comme les aventures de la liberté.

Un texte presque renié

Entre 1948 et 1951, Calvino, écrivain engagé et membre du Parti communiste, cultive l’ambition d’écrire un roman sur la classe ouvrière et la civilisation industrielle. Après avoir abandonné en cours de route plusieurs ébauches de narration, il achève la rédaction de ce court roman, dont il n’est pas satisfait. Au moment où il renonce à le publier, il écrit d'un seul jet Le Vicomte pourfendu, qui inaugure un nouveau genre, entre la fable et le récit fantastico-philosophique.

Six ans plus tard, en 1957, Pier Paolo Pasolini propose à Calvino de faire paraître Les jeunes du Pô, jusque-là resté inédit, dans son Officina – une revue littéraire et poétique, très confidentielle, qui le diffusera entre 1957 et 1958. Pasolini l'avait fondée à Bologne, en 1955, avec Francesco Leonetti et Roberto Rovers. Calvino accepte, mais il tient à préciser dans une “note” qu'il considère ce roman comme un échec.

Malgré le jugement sévère de son auteur, Les jeunes du Pô mérite d’être enfin connu des lectrices et des lecteurs de Calvino, qui y retrouveront beaucoup de ses thèmes majeurs : le travail, l’amour, la ville, la nature, la politique et la recherche d’une vie harmonieuse. C’est le récit des possibles et des refus, des espérances et des déceptions, des illusions perdues. C’est aussi le roman du fleuve. Le Pô de Calvino, c’est la colline de Pavese : un lieu, des couleurs et des gens, un rêve dans lequel se fondre, un destin.

Traduit et préfacé par Martin Rueff, l'ouvrage sera présenté pour la première fois le 23 novembre 2023 à l'Istituto Italiano du Cultura, en même temps que le volume de la correspondance, publié par Gallimard.

Crédits photo : Italo Calvino - domaine public