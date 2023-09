La Reine Camilla et Brigitte Macron, bientôt un club de lecture ?

Les réserves et archives de la BnF, lustrées et dépoussiérées pour l’occasion, ont permis une visite des plus patrimoniales, ce 21 septembre. Une édition du First Folio de Shakespeare, « le seul exemplaire complet conservé en France de la première compilation des œuvres théâtrales de l’auteur anglais parue en 1623 », explique la BnF.

Ou encore la découverte du manuscrit des Misérables – Victor Hugo a certainement apprécié – et une planche d’Asterix le Gaulois (la toute première aventure que signèrent Uderzo et Goscinny, en 1959).

En compagnie de la directrice de l’établissement, Laurence Engel, l’hôte britannique a également parcouru le Psautier de Canterbury, copie du Psautier d’Eadwine, réalisée au début du XIIIe siècle. L’œuvre ayant servi de modèle est considérée comme l’une des plus richement illustrées du XIIe siècle.

Mais l’on ne s’arrêtait pas en si bon chemin : gravures et autres estampes étaient au rendez-vous de ce parcours ainsi qu’une pause en compagnie de personnalités du monde littéraire. Ainsi, Adélaïde de Clermont-Tonnerre était présente, manifestement déférente pour Brigitte Macron dès lors qu’il s’agit des familles royales. La romancière et Stéphane Bern seraient les sources de documentation privilégiées de l’épouse du Président de la République. D'autres écrivains étaient d'ailleurs de la fête, comme Ken Follett, Karine Tuil, Alexandra Lapierre ou encore le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier.

C’est au cours de cette visite culturelle que Brigitte Macron et la reine Camilla auront dévoilé la dernière innovation diplomatique : un prix littéraire. Celui-ci « permettra aux citoyens britanniques et français de partager des expériences littéraires communes, renforçant ainsi les liens culturels », apprend-on.

Le soft power dans toute sa splendeur et une récompense plutôt symbolique, faisant écho aux propos du roi Charles, appelant à un rapprochement entre les deux pays, à l’image de L’Entente cordiale de 1904. Et de fait, si Brigitte Macron fut professeure de Lettres, la reine Camilla, de son côté, a déjà montré son goût pour les livres, allant jusqu’à constituer un club de lecture. « Un jour sans lire, pour la reine ou pour moi, ça n’existe pas », assurait d’ailleurs Brigitte Macron dans son discours, rapporte l’AFP.

Alors que sera cette Entente littéraire, dévoilée en tailleur Chanel côté français et robe Fiona Claire côté britannique ? D’abord, il ne verra le jour qu’en 2024, précisait Camilla en français dans le discours. « J’espère sincèrement que ce prix va prouver que Victor Hugo était quelque peu injuste à notre égard lorsqu’il disait “L’Angleterre a deux livres”. Même s’il est vrai que nous apprécions véritablement la Bible et Shakespeare — je vous promets que nous en avons bien plus que deux — comme ce fantastique rassemblement d’auteurs estimés le démontre aujourd’hui… »

Elle ajoute : « Brigitte Macron et moi partageons une grande affection pour la littérature et un désir ardent de valoriser la lecture. À travers nos engagements respectifs, nous avons directement constaté la capacité transformatrice des ouvrages à nous offrir bonheur, réconfort, amitié, rires et émotions, nous faisant découvrir les vécus d’autrui et nous rappelant que nous ne sommes pas isolés.

Et de citer Victor Hugo de nouveau : « Apprendre à lire, c’est allumer du feu ; toute syllabe épelée étincelle. » Le prix de L’Entente littéraire sera décerné à de jeunes auteurs de fiction pour jeunes adultes, l’un Britannique, l’autre Français. Cette récompense réalise ainsi la proposition que le Premier ministre, Rishi Sunak, avait suggérée en mars dernier, lors du sommet franco-britannique.

Bien que présente durant toute la visite, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak n’aura pas pris le temps de saluer cette jonction entre les deux pays, pas plus que son ministère d’ailleurs. Alors, que le British Council, venu en force, a largement rélayé l'information...

« Ce en quoi nous croyons tous les deux, c'est que le changement climatique, la protection de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté sont liés. Là sont les défis que nous devons relever. C'est le cœur du Pacte pour les peuples et la planète que nous avons lancé à Paris », concluait le Président de la République à la fin de la visite du couple royal.

Emmanuel Macron n'aura pas manqué de jouer lui aussi au guide touristique, à l'Elysée, notamment en présentant un morceau de l’histoire commune des deux pays : le document signé après la défaite de Waterloo par Napoléon…

