Accusation d'agression sexuelle : le livre de Russell Brand suspendu

Recovery : Freedom from our Addiction, voici le titre de cet ouvrage signé en 2018 entre l’artiste et la maison d’édition, qui devait en principe être réédité dans une seconde version en mai 2024.

Dans cette œuvre, avec « un rare mélange d’honnêteté, d’humour et de compassion, le comédien et star de cinéma Russell Brand exploite sa propre histoire folle et partage les conseils et la sagesse », présente l’éditeur.

Elle a été traduite par la maison Leduc en 2019, paru sous le nom, Rédemption d’un con - Comment se libérer de nos addictions ?

Une enquête accablante

Les accusations contre le Britannique ont été formulées dans le cadre d’une enquête conjointe menée par le Times de Londres, le Sunday Times et le documentaire Dispatches de Channel 4, et révélées le week-end du 16 au 17 septembre. Quatre femmes y accusent Russell Brand d’agression sexuelle et dans un cas, de viol.

Un représentant de la collection Bluebird de Pan MacMillan, qui accueille le texte de Russel Brand, a expliqué auprès de Bookseller : « Ce sont des allégations très graves et à la lumière de celles-ci, Bluebird a pris la décision de suspendre toute publication future avec Russell Brand. »

La BBC et Banijay, qui employaient le comédien au moment où les incidents auraient eu lieu, ont de leur côté ouvert une enquête, suite à ses révélations.

De la scène au développement personnel

Russell Brand a fait ses débuts d’artiste au milieu des années 2000 sur scène. Ces stand up proposaient un humour teinté d’autodérision, agrémenté de commentaires socio-politiques. Il a également animé plusieurs émissions télévisées au Royaume-Uni, dont la téléréalité Big Brother, et le Russell Brand Show.

Au cinéma, sa carrière décolle avec son rôle de rocker excentrique Aldous Snow dans Sans Sarah, rien ne va, sorti en 2008. Il a repris ce rôle dans la suite/spin-off, American Trip. Parmi ses autres films notables, on peut citer Rock Forever, Histoires enchantées avec Adam Sandler, ou encore la comédie romantique Arthur, dans lequel il interprète le rôle-titre d’un milliardaire immature.

Il a par ailleurs co-écrit et participé au documentaire, Brand : A Second Coming, qui retrace son évolution de célébrité controversée à activiste politique.

Côté écriture, il publie en 2007 son autobiographie, My Booky Wook, édité par Hodder & Stoughton, avant sa suite parue en 2011 chez HarperCollins, BookyWook 2. En 2015, il publie un texte résolument engagé, Revolution, chez Cornerstone. Il a enfin fait ses débuts en littérature jeunesse avec The Pied Piper of Hamelin, publié en 2014 chez Atria Books, ouvrage agrémenté d’illustrations de Chris Riddell. Aucun des ouvrages mentionnés n’a été traduit en français.

Sa vie personnelle, marquée par des combats contre la toxicomanie et des relations amoureuses médiatisées, ainsi que son intérêt croissant pour la spiritualité, ont souvent fait la une des tabloïds anglo-saxons.

Crédits photo : David B Young (CC BY-SA 2.0)