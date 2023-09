Voyage à Bologne : appel à candidatures aux illustrateurs

La Charte lance la 11e édition du dispositif de formation professionnelle, « Un Voyage à Bologne ». L’objectif du projet est de permettre à 12 nouveaux auteurs-illustrateurs, résidant en France, de découvrir une foire internationale dans le secteur de l’édition jeunesse, pour y développer leur réseau et se former à présenter leur travail et à initier des contacts professionnels.

Peuvent candidater les illustrateurs-illustratrices, résidant en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), et ayant publié au moins 1 ouvrage jeunesse et au maximum 6 depuis 10 ans (ouvrages à compte d’éditeur). La période de candidature s'étend jusqu’au 30 octobre 2023 inclus.

Le règlement est à retrouver ici, ainsi que le formulaire en ligne à remplir.

crédits photo : Petr Slováček / unsplash