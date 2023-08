Internet Archive : accord avec les éditeurs, litige avec les labels

Quatre grands groupes éditoriaux américains (Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House) ont porté plainte en 2020 contre la plateforme Internet Archive. Cette dernière numérise et rend accessible en ligne des documents (textes, vidéo, sons, jeu vidéo...) tombés dans le domaine public, mais proposait aussi à ses usagers d'« emprunter » certains fichiers, toujours sous droit.

Ce « prêt numérique contrôlé » se calquait sur le modèle d'emprunt des documents physiques, mais les éditeurs considéraient d'un très mauvais œil cet accès offert : Internet Archive n'avait en effet acquis aucune licence commerciale pour ces prêts. La goutte d'eau fut la levée des « restrictions » (un seul exemplaire numérique prêté à la fois) par Internet Archive, au plus fort de la pandémie du Covid.

En mars dernier, la justice donnait raison aux éditeurs, déclarant Internet Archive coupable de violation du copyright. Le juge John G. Koeltl assurait alors que ni la numérisation des œuvres ni leur communication au public ne relevaient du fair use, cette exception au droit d'auteur pour des intérêts éducatifs, journalistiques ou liés à la recherche, par exemple.

Accord financier et restrictions

Alors que 14 jours avaient été accordés par la justice, il en aura fallu 140, au total, pour qu'Internet Archive et les éditeurs s'entendent autour des dédommagements et correctifs à apporter. Ce 11 août, l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP) s'est félicitée d'une « injonction permanente qui interdit à Internet Archive de distribuer sans autorisation des exemplaires des ouvrages des plaignants au grand public ».

Dans leur plainte, les 4 éditeurs pointaient la présence de 127 de leurs titres dans la base d'œuvres d'Internet Archive, mais l'injonction permanente couvre leurs catalogues complets, dès lors que les éditeurs « proposent ces titres à la vente ou qu'ils font l'objet d'une licence [au format physique ou numérique] ». Les ayants droit feront aussi parvenir à Internet Archive un catalogue lisible par machine, afin que la plateforme identifie facilement les ouvrages à retirer.

Quelques exceptions subsistent néanmoins, en faveur d'Internet Archive, notamment lorsque la diffusion a été autorisée par les ayants droit, pour permettre l'accès aux œuvres à des personnes empêchées de lire ou encore à des fins de partage d'extraits. La plateforme pourrait ainsi mettre en place l'affichage de quelques pages des œuvres seulement, à la manière de Google Books, ou proposer des accès très limités pour les lecteurs empêchés, sur présentation de justificatifs.

À LIRE - Intelligence artificielle : plus de 10 000 auteurs réclament justice

Un accord financier, dont le montant n'a pas été dévoilé, a également été conclu entre les éditeurs et Internet Archive. Si celui-ci est suspendu au jugement en appel formé par Internet Archive, ce n'est pas le cas de l'injonction permanente, effective dès à présent.

Dans un communiqué, Internet Archive indique d'ailleurs : « Nous nous attendons à ce que, dans l'attente du jugement en appel, des changements soient apportés à notre programme de prêt, mais l'étendue de ces changements reste en suspens auprès de la cour. »

Après l'écrit, la musique

Effet d'aubaine ? Ce 11 août également, différents labels musicaux, dont Universal Music Group, Sony Music Entertainment ou encore Capitol ont porté plainte contre Internet Archive pour... « violation du copyright », rapporte Rolling Stone.

Cette fois, l'initiative « Great 78 Project » est visée. Elle invite les collectionneurs à faire parvenir leurs disques 78 tours (d'un diamètre de 25 à 30 centimètres) afin de constituer une grande base de données de disques distribués entre 1898 et les années 1950. Les enregistrements seront numérisés et accessibles sur Internet Archive, qui affiche déjà plus de 500.000 résultats dans cette catégorie.

Les labels visent un peu plus de 2000 titres diffusés par ce « Great 78 Project », signés par des artistes très connus, de Frank Sinatra à Billie Holiday, en passant par Chuck Berry, Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong.

Les reproches à l'encontre d'Internet Archive sont sensiblement les mêmes que ceux formulés par les éditeurs : « En rendant disponibles des exemplaires de ces fichiers au public, Internet Archive a reproduit et distribué des enregistrements sonores protégés appartenant aux plaignants, sans autorisation. »

Photographie : illustration, John Blyberg, CC BY 2.0

DOSSIER - Procès Internet Archive : l'édition contre le prêt numérique contrôlé