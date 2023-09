Bolloré, Kretinsky : les auteurs réclament le droit de quitter leur éditeur

En juin dernier, comme prévu, la Commission européenne approuvait, conformément aux règles de l'Union européenne sur les fusions et acquisitions, le projet d'achat de Lagardère par Vivendi, à condition bien sûr que Vivendi respecte pleinement les engagements qu'il a proposés.

Ce même mois, le groupe Bolloré annonçait officiellement avoir conclu un accord pour céder la totalité de ses parts dans Editis au groupe International Media Invest (IMI), une filiale du groupe CMI fondé par Daniel Kretinsky. La transaction doit être finalisée début octobre 2023, si elle obtient l’accord des autorités européennes.

Peur sur l'édition

Deux groupes, et derrière deux milliardaires qui se construisent en parallèle un empire éditorial et médiatique qui fait grincer beaucoup de dents parmi ses concurrents, comme craindre pour la liberté et la diversité éditoriales du côté d'un grand nombre d'auteurs. Idéologiquement marqué à droite, Vincent Bolloré et son groupe accompagnent les rachats successifs de médias, comme ITélé devenu CNews, Europe 1 et plus récemment Le Journal du dimanche, de l'imposition d'une ligne conservatrice marquée, qui n'est pas au goût de beaucoup.

Le 1er août dernier au Journal du Dimanche, Geoffroy Lejeune assumait son rôle de directeur de la rédaction, mais suite à une grève de 6 semaines - la plus étendue dans l'histoire du journal -. Cette cessation de travail, soutenue de manière régulière par presque tous les membres de la rédaction, était une opposition à la nomination du précédent directeur de Valeurs actuelles.

Une nouvelle affaire Bolloré après des événements similaires du côté de CNews et Europe 1, et un contexte, qui a motivé un certain nombre d'écrivains, non nommés, à s'organiser pour porter des mesures qui préserverait leur autonomie et s'opposeraient aux abus de position dominante dans l'édition, nous apprend Télérama. Pour ce faire, ils appellent à la création d'une « clause de conscience » pour se protéger de ce qu'ils jugent comme un inquiétant phénomène de concentration.

L'édition comme les médias

Ces derniers, bien que ne faisant pas partie du secteur des médias, entendent profiter de la tenue des États généraux de l’information, qui seront lancés fin septembre, afin d'avancer « des propositions susceptibles de moderniser le cadre légal qui protège la liberté d’opinion et l’indépendance des médias dans notre pays ».

L'initiative, confirmée par l'Élysée le 13 juillet dernier, aura pour ambition « d’établir un diagnostic sur l’ensemble des enjeux liés aujourd’hui à l’information, d’anticiper les évolutions à venir, de proposer des actions concrètes qui pourront se déployer au plan national, européen et international ».

Les arguments de ces auteurs coalisés pour justifier leur participation : une portion significative de la production littéraire contribue à informer librement le public, et par leurs futurs propriétaires, Hachette et Editis ont un pied dans l'édition et un autre dans les médias, réalisant un lien entre les deux.

À partir de ce constat, ils souhaitent intégrer le secteur de l'édition dans la législation restreignant la concentration dans les médias. La Loi relative à la liberté de communication de 1986, dite loi Léotard, limite notamment la propriété croisée des médias : une entreprise de télévision par exemple ne peut pas posséder plus d'un certain pourcentage d'une entreprise de radio et vice-versa. Le but a été de garantir la diversité des sources d'information pour les citoyens et d'éviter les positions dominantes pouvant nuire au débat démocratique.

C'est l'Arcom, anciennement CSA, qui applique cette loi. Elle veille notamment à la diversité des opérateurs et à l'équité de la distribution des fréquences. Une même personne ou entreprise ne peut pas détenir des chaînes de télévision qui, combinées, dépassent un certain pourcentage de l'audience nationale. Un même opérateur ne peut également pas détenir plus de sept licences de radio FM dans une même zone ou plus de trois licences si cela couvre plus de 150 millions de personnes.

Enfin des règles existent pour éviter qu'une même entité ne détienne à la fois un quotidien de presse régionale, une chaîne de télévision et une station de radio couvrant le même service local.

Il est à noter que l'émergence des médias numériques et des plateformes en ligne justifie pour certains une réforme de cette loi, trop liées au contexte des années 80-90, voire 2000.

Le droit de partir

L'autre revendication, dont bénéficie déjà les journalistes : une adaptation aux spécificités du contrat d'édition, du droit de rompre leur contrat si l'actionnariat change, notamment si le nouvel actionnaire a des orientations idéologiques opposées à leurs croyances.

Le statut de journaliste professionnel, créé par la loi Brachard en 1935, institue en effet une clause de conscience et une clause de cession, qui limitent — dans une certaine mesure — les pouvoirs des propriétaires des journaux sur la ligne éditoriale et la rédaction.

Cession des droits, durée du contrat, conditions de rupture de celui-ci, droits moraux, conditions de cession à des tiers... Il est impossible d'appliquer directement la clause de conscience des journalistes telle quelle au domaine de l'édition, l'idée serait de s'en rapprocher.

Les auteurs après la CFDT

Les représentants des auteurs et, de manière plus générale, du secteur de l'édition, seront-ils auditionnés à l'occasion de ses États généraux de l'information ? Aucune confirmation dans ce sens pour le moment. Les travaux commenceront fin septembre, pour des conclusions publiées à l'été 2024.

En août dernier, le SNLE-CFDT (Syndicat National du Livre et de l'Édition), représentant les salariés de l’édition de livres, avait profité que la CFDT Journalistes adressait à Rima Abdul-Malak, Bruno Lasserre, président des États généraux, et Christophe Deloire, leur délégué général, ses premières demandes, pour intégrer un point particulier : « La question de la création d’un statut d’éditeur de livres professionnel, aligné sur celui de journaliste professionnel, pour garantir l’indépendance de ce métier. »

Là aussi, le statut d'éditeur de livres professionnel suggéré par la CFDT contiendrait notamment une clause de cession, qui permet au salarié d'une structure de quitter celle-ci lorsqu'elle est revendue, tout en touchant des indemnités de licenciement. En somme, ne pas travailler pour un employeur dont on ne partage pas les convictions ou la vision.

Contactée par ActuaLitté, la juriste et Directrice de la Ligue des auteurs professionnels, Stéphanie Le Cam, n'a pas pu être jointe.

