Face à Bolloré et cie, un statut d’éditeur de livres professionnel

Difficile d'imaginer l'ambiance, le 1er août dernier, au sein de la rédaction du Journal du Dimanche. Après 6 semaines de grève — la plus longue de l'histoire du titre —, Geoffroy Lejeune prend finalement ses fonctions de directeur de la rédaction de l'hebdomadaire. Le débrayage, régulièrement reconduit par la quasi-totalité des collaborateurs du journal, protestait contre l'arrivée de l'ex-directeur de Valeurs actuelles, âgé de 34 ans.

À droite toute

Remercié par Iskandar Safa, le milliardaire franco-libanais propriétaire de Valeurs actuelles, qui jugeait sa ligne éditoriale trop à l'extrême droite (sic), Geoffroy Lejeune n'a pas eu besoin de s'inscrire à Pôle Emploi. Le groupe Lagardère News l'a en effet catapulté à la tête du Journal du Dimanche, dont la ligne éditoriale, si elle ménageait largement Macron et ses ministres, n'a rien à voir avec celle de la feuille de chou d'extrême droite.

Sous Lejeune, VA a multiplié les « coups d'éclat » xénophobes, haineux et racistes, dont une mise en scène de la députée Danièle Obono en esclave, et un nombre incalculable de couvertures nauséabondes. Soucieux de leur déontologie et de leur intégrité, les journalistes du JDD avaient donc entamé un bras de fer avec Lagardère News pour refuser l'entrée de Lejeune dans la rédaction.

Ils ne se faisaient guère d'illusions sur leur capacité à tenir tête au groupe propriétaire du journal et, le 1er août, la fin de la grève a été actée, après un accord avec Lagardère News. Celui-ci porte sur les conditions de départ des journalistes qui ne souhaitent pas travailler sous les ordres de Lejeune.

Derrière Lagardère, Bolloré

La longue grève des journalistes aura également eu pour effet de pousser les responsables politiques à réagir. Si le chef de l'État et la Première ministre se sont bien gardés d'émettre un avis sur la question, d'autres ministres ont sauté le pas.

En juin dernier, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a ainsi pris la parole : « Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut, tant qu'il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines comment ne pas s'alarmer ? » Quelques jours plus tard, alors ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye évoquait à son tour la situation du JDD et le caractère de certains médias, dont CNews et Europe 1, qu'il qualifiait d'« extrême droite ».

Le parallèle dressé par Ndiaye n'est pas innocent : CNews et Europe 1 sont deux des propriétés médiatiques de Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, en passe d'absorber Lagardère. Derrière la nomination de Geoffroy Lejeune se profile aussi une potentielle décision du futur propriétaire, franc soutien de l'extrême droite et notamment d'Éric Zemmour lors de la présidentielle 2022.

Si une proposition de loi transpartisane, qui doit prochainement émerger, pourrait pousser le principe d'un droit de vote ou de veto des journalistes quant au directeur de leur rédaction, l'exécutif a aussi accéléré la concrétisation d'une promesse de campagne de Macron : l'organisation des États généraux du droit à l'information.

Des États généraux attendus

Ces États généraux, confirmés par l'Élysée le 13 juillet dernier, « auront pour ambition d’établir un diagnostic sur l’ensemble des enjeux liés aujourd’hui à l’information, d’anticiper les évolutions à venir, de proposer des actions concrètes qui pourront se déployer au plan national, européen et international ».

Leurs travaux devraient débuter « en septembre prochain », pour des conclusions publiées à l'été 2024, précise l'exécutif.

Parmi les participants attendus de ces États généraux, les principaux concernés, à savoir les journalistes eux-mêmes, représentés par des syndicats. Et notamment la CFDT Journalistes, qui a adressé à Rima Abdul-Malak, Bruno Lasserre, président des États généraux, et Christophe Deloire, leur délégué général, ses premières demandes.

Profitant de l'occasion, le SNLE-CFDT (Syndicat National du Livre et de l'Édition), représentant les salariés de l’édition de livres, a intégré un point particulier : « Il conviendra également d’aborder la question de la création d’un statut d’éditeur de livres professionnel, aligné sur celui de journaliste professionnel, pour garantir l’indépendance de ce métier », suggère le courrier.

Nous souhaitons être à la table des discussions pour tous ces sujets et avons des propositions précises pour contribuer à garantir l’indépendance des journalistes et des éditeurs de livres, faire progresser l’éducation aux médias, etc. Non seulement en tant que représentants des salariés des entreprises de presse écrite, audiovisuelle et numérique, mais aussi en tant que représentants des salariés de l’édition. La concentration des médias a aussi pour effet de faire peser des menaces sur les sorties et contenus de livres, et l’on sait combien le livre d’enquête journalistique, de photojournalisme, ou encore la BD de reportage et les essais, contribuent à informer le public. Le livre jeunesse et le livre scolaire et universitaire jouent un rôle essentiel dans la formation des jeunes citoyens et doivent être tout autant protégés de toute ingérence extérieure. – La CFDT-Journalistes, le SNLE-CFDT et la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT

Le statut de journaliste professionnel, créé par la loi Brachard en 1935, institue notamment un droit d’auteur, mais aussi une clause de conscience et une clause de cession, qui limitent — dans une certaine mesure — les pouvoirs des propriétaires des journaux sur la ligne éditoriale et la rédaction.

Même combat

Relier le sort du livre à celui de la presse, lorsqu'ils tombent entre les mains des milliardaires, s'accorde avec l'actualité : l'acquisition de Lagardère par Vivendi signifie aussi la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par ce dernier, qui devra toutefois, sur ordre de la Commission européenne, revendre son propre groupe éditorial, Editis — lequel devrait revenir au milliardaire tchèque Daniel Křetínský.

Pour l'instant, le statut d'éditeur de livres professionnel suggéré par la CFDT reste en construction. Il contiendrait notamment une clause de cession, qui permet au salarié d'une structure de quitter celle-ci lorsqu'elle est revendue, tout en touchant des indemnités de licenciement. Cette clause donne la possibilité, en somme, de ne pas travailler pour un employeur dont on ne partage pas les convictions ou la vision.

Le SNLE-CFDT est « la première organisation à poser sur la table la question de l’indépendance éditoriale », assure Martine Prosper, secrétaire générale, « et nous avons d’ores et déjà pris contact avec des parlementaires européens pour inclure l’édition dans les garanties en discussion entre la Commission et le parlement européen vis-à-vis de la presse [sur le Règlement européen sur la liberté des médias (EMFA), NdR] ».

La question du statut d'éditeur de livres professionnel sera sans doute évoquée lors des États généraux, mais elle le sera également au niveau de la branche professionnelle de l'édition : une rencontre avec le président du syndicat patronal, le Syndicat national de l'édition, est ainsi prévue à la rentrée.

Photographie : militants CFDT lors d'une manifestation contre le projet de réforme des retraites, Paris, le 16 février 2023 (illustration, Paola Breizh, CC BY 2.0)