Dassault passe chez Lagardère : des Mémoires inédits de Serge

L’ouvrage n’est pas le premier que signe l’ancien dirigeant, décédé en 2018 : chez Plon, il avait publié J’ai choisi la vérité en janvier 1983, puis en 2001, aux éditions du Layeur, Un projet pour la France. Avec le libéralisme participatif — un plaidoyer en faveur de l’accroissement des richesses pour tous.

Tant que les représentants politiques, droite ou gauche, esquiveront les solutions parfois impopulaires, mais essentielles pour aborder les enjeux économiques futurs de la France, la nation restera en retrait face aux défis de la mondialisation, y assurait-il.

Ou encore La tête et le cœur, à La Table ronde, ouvrage épuisé dont il ne reste pas beaucoup de traces.

D'assauts en Dassault

Et voici donc les éditions Lattès, filiale de Hachette Livre, donc du groupe Lagardère, en passe de publier un texte, inédit, de Serge Dassault. Avec sa petite saveur macroniste, qu'abordera l'ouvrage Ni de droite, ni de gauche, en avant ! de l’ancien polytechnicien, diplômé de l’École supérieure d’aéronautique. Des Mémoires posthumes, chateaubriandesques osera-t-on peut-être dans Le Figaro — propriété du groupe Dassault ?

Pourquoi fixer une date si lointaine ? Simplement pour indiquer qu’une sortie est prévue, mais pas encore fixée, parfois pour retenir un titre… ou par erreur, cela arrive. Mais l’apparition dans les bases de données de l’EAN, quand son auteur est mort voilà cinq ans maintenant, intrigue tout de même. « Ils disposent certainement du texte dans leurs archives depuis quelque temps, mais n’ont pas forcément l’intention de le faire paraître un jour. Sauf qu’il y a un contrat d’édition… », estime un éditeur. Contactées par ActuaLitté, l'éditeur n'a pas donné suite à nos demandes de précisions.

Gare à ne pas s'arrêter à l'apparente simplicité de ce titre : il est en réalité emprunté à l’ouvrage de Jean Hennessy, homme politique originaire de Charente et de la grande famille productrice de Cognac, depuis propriété de Bernard Arnault, à travers le groupe LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE). Dassault, Lagardère, LVMH, voilà qui commence à peser lourd...

Ce diplomate, né en avril 1874, il fut ambassadeur de France en Suisse entre 1924 et 1928 — il mourut à Lausanne le 4 novembre 1944. Parmi ses plus grands faits d’armes, on se souviendra qu’en juillet 1940, le sénateur Hennessy (groupe gauche indépendante) refusa le vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, avec 79 autres parlementaires.

Or, ce républicain présenté comme farouche avait obtenu sa charge en 1936 en battant Henry Torrès (Front populaire), avec le soutien des politiciens nationalistes de Charente. On saisit un peu mieux le titre de son ouvrage à travers ce contexte — lequel parut en 1935 chez Eugène Figuière (éditeur de Saint-Brieuc), réunissant articles et discours entre 1931 et 1935. Chose amusante : on y retrouve des propos très antiparlementaires… mais également des idées profondément pacifistes.

« Son itinéraire politique paraît a priori complexe et déroutant. Ses multiples reclassements politiques ont fini par saper son assise électorale. Jean Hennessy est en fait à la charnière de deux conceptions de la vie politique : celle archaïque du grand notable et celle de l’homme politique moderne », indique François Dubasque dans l’ouvrage qu’il lui a consacré (voir Cairn.info). Le parallèle avec Serge Dassault aura donc ses limites…

Serge, en rafale

Serge Dassault, né le 4 avril 1925 et décédé le 28 mai 2018, était un industriel, homme d’affaires et homme politique français. Héritier du groupe Dassault, il a pris la tête de l’empire aéronautique et médiatique fondé par son père, Marcel.

Sous sa direction, le groupe Dassault a connu une expansion significative, notamment dans l’aéronautique avec des avions comme le Rafale. Parallèlement à ses activités industrielles, Serge Dassault a également été sénateur et maire de Corbeil-Essonnes.

Cependant, sa carrière a été entachée de plusieurs affaires judiciaires. Il a été mis en examen dans des affaires de corruption présumée liées à des achats de votes. En 2017, il a été condamné à cinq ans d’inéligibilité et deux millions d’euros d’amende pour blanchiment de fraude fiscale, après avoir omis de déclarer des millions d’euros à l’étranger.

Malgré ces controverses, il reste une figure de l’industrie française, ayant contribué au développement de la France dans le secteur aéronautique. Et de la guerre dans le monde.

