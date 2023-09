Holly : le nouveau Stephen King est sorti

Dans ce nouveau roman, la solitaire introvertie mais courageuse de la trilogie Bill Hodges (Mr Mercedes, Carnets Noirs, Fin de Ronde), de L’Outsider où elle est devenue une détective privée aguerrie, et de Si Ça Saigne (tous traduit par Jean Esch), se lance dans une enquête sur d'étranges disparitions dans une ville du Midwest.

My new novel, HOLLY, is published today.

Just sayin’. — Stephen King (@StephenKing) September 5, 2023

Holly Gibney a volé mon coeur

Penny Dahl, cherchant désespérément sa fille, fait appel à l'agence de détective Finders Keepers. Bien que réticente, en raison de l'état de santé de son partenaire Pete et du décès récent de sa mère complexe, Holly se sent interpellée par l'appel de Penny et accepte de l'aider.

Non loin du lieu de la disparition de Bonnie Dahl, les professeurs Rodney et Emily Harris semblent incarner la quintessence de la bourgeoisie respectée. Ce couple d'octogénaires, dédié l'un à l'autre et ayant consacré leur vie à l'académie, détient cependant un sombre secret dans leur demeure impeccable. Et ce mystère pourrait être lié à la disparition de Bonnie. Avec leur ruse, leur patience et leur détermination, ils sont un adversaire redoutable.

Holly devra donc faire appel à toute sa perspicacité et son ingéniosité pour démêler cette intrigue complexe...

«Je ne pourrais jamais laisser partir Holly Gibney. Elle était censée être un personnage secondaire dans M. Mercedes et elle a en quelque sorte volé le livre et mon cœur. Holly (le roman) est tout elle », confie Stephen King.

Le dernier ouvrage en date de l'auteur de Shining, Conte de fées, est paru en avril dernier chez Albin Michel dans une traduction de Jean Esch. Il a obtenu le Prix Babelio catégorie Imaginaire, et s'est écoulé à 72.885 exemplaires selon Edistat.

