Fantomisation, Rupture à l'anglaise, Coup d'effroi... Les nouveaux termes de la culture

« Fiction de fan » à la place de « fanfiction », « fantomisation » ou « rupture à l'anglaise » à la place de « ghosting », « coup d'effroi » à la place du « jumpscare » du cinéma d'horreur, « vidéo de rattrapage » à la place de « replay »...

Une dizaine de nouveaux mots ou expressions plus ou moins pratiques dira-t-on... mais officialisée, à destination des professionnels et des administrations, et pourquoi pas du grand public.

Devant le « globish », la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF) a inventé plusieurs termes depuis sa mise en place en 1972, comme logiciel en 1981, visioconférence en 1982, covoiturage en 1989, vélo tout-terrain (VTT) en 1990, ou plus récemment, infox en 2018 qui a du mal à s’imposer face à « fake news », popularisé par l’ancien président des États-Unis Donald Trump…

Elle est issue de la fusion de trois commissions préexistantes : la Commission générale de terminologie et de néologie, la Commission spécialisée de terminologie et de néologie dans le domaine de la culture, et le groupe d'experts pour le français des technologies de l'information et de la communication.

Le dispositif, dont on a fêté en 2022 les 50 ans, est coordonné par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France DGLFLF, et présidé par l’immortel Frédéric Vitoux. L’Académie française en est un acteur clé en tant qu'un avis favorable de sa part est nécessaire à la publication des nouveaux termes au Journal officiel.

D’autres mots ont peu trouvé leur public, comme gyropode, mégadonnée, enfant du numérique… En 50 ans, près de 9000 notions inventées, dont certaines pour la plus neuve actualité, comme Agriculture climato-compatible, Ciseaux moléculaires, Biohydrogène, Écoanxiété, Accès libre, Contrefaçon d’opinion, Altermobilité…

Outre l'Académie française, la commission travaille en étroite collaboration avec l'Office québécois de la langue française et d'autres organismes linguistiques francophones.

Ci-dessous, 50 termes clés du dispositif d’enrichissement de la langue française, partagés en mars dernier :

Crédits photo : Frédéric Bisson (CC BY 2.0)