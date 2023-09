NRF : Après son départ de Radio France, Olivia Gesbert rejoint Gallimard

L'ancienne animatrice de l'émission Bienvenue au Club de France Culture a officiellement pris ses fonctions de rédactrice en chef de la plus célèbre des revues le 1er septembre.

La « Nouvelle Nouvelle Nouvelle » Revue Française, par Maud Simonnot, n'aura publié que deux numéros, l'un en septembre 2022 et le second en avril 2023. Cette dernière prendra son poste au sein de la maison du groupe Média participations le 25 septembre prochain.

La NRF à travers les époques

La célèbre NRF, née en 1908 sous l'impulsion de Gaston Gallimard, a accueilli les écrits des plus importants écrivains tout au long du XXe siècle. Elle a fait face à deux interruptions : la première en 1914, et la seconde en 1943, après avoir été dirigée par Pierre Drieu la Rochelle, écrivain collaborationniste, à partir de 1940. Elle fut interdite après la guerre comme toutes les publications de l'Occupation.

La revue reprend en 1953 sous Marcel Arland et Jean Paulhan, mettant en avant de nouveaux écrivains comme Alain Robbe-Grillet, tout en conservant des noms établis tels qu'André Malraux. Cette « Nouvelle Nouvelle Revue française », nom vite abandonné, avait alors pour ambition de préserver un environnement propice à la création d’œuvres authentiques, en résistance à la mode et aux tendances éphémères.

En 2015, Michel Crépu, à la tête de la renommée Revue des Deux Mondes, collabore avec Antoine Gallimard pour relancer la NRF. Entre 2011 et 2014, la NRF adopte une approche thématique trimestrielle.

La version renouvelée de la NRF par Maud Simonnot avait mis l'accent sur la qualité de ses éditions. Abandonnant le format traditionnel, elle adopte le format double couronne de Gallimard, soit deux fois la taille des publications de la collection Blanche. Le prix augmentait légèrement, de 15 à 18 euros, avec un abonnement de 4 numéros à 61 euros, et un nouveau design comprenant un logo rétro et une mise en page épurée.

Enfin, Maud Simonnot choisissait de faire un pas vers la modernité en imposant un thème de société par numéro, à côté d'un thème littéraire. Elle ne s’en cachait d'ailleurs pas auprès d'ActuaLitté, se transformer « est une nécessité pour toutes les revues ». Selon Edistat, qui prend seulement en compte les achats en points de vente, donc hors abonnements, le numéro d'automne 2022 a été cédé à 612 exemplaires, et celui de printemps 2023 à 904 exemplaires.

On attendra à présent le prochain et 656e numéro de la NRF, afin de constater à quel point il portera déjà la nouvelle patte d'Olivia Gesbert, seconde femme à diriger la prestigieuse revue. Un pari pour la maison de Patrick Modiano qui choisit une journaliste non critique littéraire pour mener cette institution littéraire

Du journalisme à l'édition

Olivia Gesbert dirigeait l'ensemble de son émission La Grande Table, comprenant un entretien et un débat. Toutefois, l'année scolaire précédente, elle a partagé ce créneau avec Nicolas Herbeaux, responsable du segment Book club, tandis qu'elle s'est concentrée sur Bienvenue au club, orienté vers la culture en général.

Des pourparlers avec Emelie de Jong, à la tête de France Culture depuis le 15 juin, se sont notamment centrés pour cette année sur une émission hebdomadaire dédiée à l'histoire de l'art, mais sans concrétisation.

Diplômée de Sciences Po et du CFJ, elle a par ailleurs produit d'autres émissions sur France Culture comme Sur la Route et Dimanche, et après?. Ayant travaillé comme journaliste pour Marianne, elle a également été reporter pour Là-bas si j’y suis sur France Inter, et a piloté des émissions telles que Cha Cha Tchatche, Lovely Planète et Procès Verbal.

En outre, elle a contribué en tant que chroniqueuse à 28 minutes sur Arte et a participé à Ce soir ou jamais diffusée sur France 2. Fin septembre, elle conduira le grand entretien de l’écrivaine de « la classe moyenne moyennement classe », Annie Ernaux pour le festival Terres de Paroles.

Crédits photo : Christophe Abramowitz / Radio France