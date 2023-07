France Culture : Olivia Gesbert remplacée, Bernard Werber arrive

La radio accueillera la saison prochaine « cinq grandes personnalités de façon tournante et hebdomadaire », a expliqué Emelie De Jong, repris par l’AFP.

Outre l’auteur de La Prophétie des abeilles, le Prix Nobel d’économie Esther Duflo apparaitra chaque lundi. Son ouvrage réalisé en collaboration avec l’économiste Abhijit V. Banerjee, a été publié en France en 2020 sous le titre, Économie utile pour des temps difficiles (trad. Christophe Jaquet).

L'auteur du merveilleux scientifique

Le mardi, c’est la scientifique numéricienne Aurélie Jean qui interviendra dans l’émission du matin, le jeudi la glaciologue auteure de Sentinelle du climat, Heidi Sevestre, et vendredi le neurologue Lionel Naccache. Ce dernier a édité fin 2022, Apologie de la discrétion — Comment faire partie du monde ?, chez Odile Jacob.

À LIRE - Interlocutrice des auteurs sur France Culture, Olivia Gesbert quitte Radio France

Guillaume Erner, qui dirige la matinale de France Culture depuis 2015, reste aux manettes et prendra l’antenne à 6h30. Les Matins de France Culture proposera en outre de nouvelles séquences : Les enjeux de la planète, Le journal de l’économie, Planète connectée, sur les questions numériques, et Planète culture.

On connaît Bernard Werber pour sa célèbre trilogie Les Fourmis, entre conte philosophique et aventure scientifique. L'auteur allie complexité des thèmes, tels que l’intelligence collective et les univers microscopiques, et divertissement. Avant de devenir écrivain à plein temps, Bernard Werber a travaillé en tant que journaliste scientifique.

Parmi tous ses romans, on peut citer L’Empire des Anges, Nous les Dieux ou Le Papillon des Étoiles. Son dernier ouvrage, La diagonale des reines, est paru en octobre 2022 chez Albin Michel.

Le Book Club rallongé

C’est Géraldine Mosna-Savoye qui va remplacer Olivia Gesbert sur le créneau de la mi-journée. Cette dernière, figure de l’entretien littéraire et culturel de France Culture depuis 7 ans, n’a pas été reconduite. Des tensions « répétées » avec ses équipes n’ont pas favorisé son retour à l’antenne.

Géraldine Mosna-Savoye rejoint France Culture au sein de l’émission tournée philosophie, Les Nouveaux Chemins de la connaissance. Elle devient par la suite la productrice des chroniques : le Journal de la philo dans Les Chemins de la philosophie, et le Carnet de philo dans Les matins de France Culture.

À LIRE:L'été 2023 de Radio France, entre Don Quichotte et Monica Wittig

La saison dernière, elle a animé l’émission Sans oser le demander, toujours sur la station culturelle de Radio France. Ses chroniques radiophoniques ont été éditées en 2021 sous le titre Carnet de philo, pour triompher du quotidien, chez Michel Lafon, en coédition avec Radio France. En octobre 2022, elle a fait paraître, La Force du mou, chez l’Observatoire.

Le Book Club lancé la saison dernière et mené par Nicolas Herbeaux, sera lui « rallongé », avec une partie sur la case 15-16h présentée par Marie Richeux.

À noter le retour de La Conversation scientifique d’Étienne Klein, arrêtée en 2022, le vendredi après-midi. Le savant a publié chez Gallimard en avril dernier, Courts-circuits, où il associe des éléments trop souvent séparés : physique et philosophie, pensée et action, réalité et imagination, hasard et destin, infini mathématique et engagement existentiel, intelligence analytique et courage physique, Einstein et Rolling Stones, image et mirage, langage et impesanteur, raison et déraison...

Une série de podcasts menée par la Médaille Fields 2010 Cédric Villani est enfin attendue pour octobre.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)