Interlocutrice des auteurs sur France Culture, Olivia Gesbert quitte Radio France 

En soutien aux artistes ukrainiens, France Culture mobilise sa grille de programme et s'associe avec Culturebox et Chaillot-Théâtre national de la Danse, dirigé par Rachid Ouramdane. Vendredi 4 mars à 20h et pendant plus de 5 heures, des lectures seront diffusées en direct à l'antenne. Une manière de répondre à l'appel à la solidarité lancé par Stanislas Nordey, directeur du Théâtre National de Strasbourg et Lucie Berelowitsch, directrice du Préau - CDN de Vire.