Le cancer a emporté Paul Auster

Natif de Newark dans le New Jersey et fils d'immigrants juifs polonais, Paul Auster a déménagé à New York pour étudier à l'Université Columbia. Il était devenu une figure emblématique de la scène littéraire de Brooklyn, bien qu'il jouissait également d'une grande popularité en France. Diplômé de l'Université Columbia, il y a obtenu une licence et un master en littérature comparée.

Après ses études, il passa quatre années à Paris, se consacrant à la traduction de littérature française, pour affiner son style d'écriture, avant de retourner aux États-Unis.

Les années 1970 furent marquées par des périodes difficiles, notamment son mariage puis son divorce avec l'écrivaine américaine Lydia Davis, mère de Daniel. La mort soudaine de son père en 1982 l'a poussé à écrire L'Invention de la solitude (traduction Christine Le Boeuf, Actes Sud), une réflexion poignante sur les relations père-fils, thème récurrent dans son travail.

Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, inclut une profusion de romans, mémoires, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, essais et poèmes. Il a également écrit plusieurs scénarios, remportant l'Independent Spirit Award du Meilleur Premier Scénario pour le film Smoke de Wayne Wang en 1995.

L'œuvre de Auster est reconnue pour ses thèmes de hasard et de coïncidence, une inspiration peut-être tirée de sa propre vie. Lorsqu'il était adolescent en colonie de vacances, il se trouva à côté d'un garçon qui fut mortellement frappé par la foudre. Ses textes oscillent ainsi entre culture populaire et littérature savante, se retrouve autant dans les aéroports que sur les listes de lecture universitaires et a été traduite dans plus de quarante langues.

Durant ses dernières années, des tragédies familiales ont assombri sa vie, notamment le décès de sa petite-fille de dix mois suite à une ingestion accidentelle d'héroïne et la mort de son fils Daniel, père de l'enfant, d'une overdose dix mois après.

Paul Auster avait acquis un statut culte durant les années 1980 et 1990 grâce à sa Trilogie new-yorkaise, (traduction : Pierre Furlan, chez Actes Sud) série de mystères métaphysiques : un point culminant dans sa carrière, qui revisitait le genre policier à travers un quatuor d'enquêteurs privés du nom de Blue, Brown, Black et White.

On gardera aussi à l'esprit son son film Smoke, qui explore la vie des âmes perdues fréquentant une boutique de tabac à Brooklyn. Son talent pour les dialogues incisifs aura de toute évidence joué un rôle clé dans le succès de cette production qu'il a écrite et co-réalisée : le sort du propriétaire d'un magasin de tabac à Brooklyn interprété par Harvey Keitel, aura passionné l'Amérique et le monde à sa sortie, en 1995.

Auster a également co-réalisé la suite, Blue in the Face, où Keitel apparaît sur l'écran avec Jim Jarmusch, Michael J. Fox, Madonna et Lou Reed.

En 2017, il se détacha de son style concis pour publier 4 3 2 1, (traduction de Gérard Meudal, Actes Sud) un volumineux roman de 1024 pages, dans sa version française, qui trace le portrait de la société américaine à travers la vie d'un homme ordinaire, Archie Ferguson, présenté comme son chef-d'œuvre.

Bien que National Public Radio l'ait qualifié d'éblouissant, il a reçu des critiques mitigées, notamment de la part du Irish Times qui le décrit comme « le dernier gros roman d'une fierté américaine déchue », rapporte l'AFP. Le roman fut tout de même sélectionné pour le prix Man Booker.

En mars 2023, sa compagne, également auteure, révélait sa maladie au public.

