Timbre Métiers d'Art : l'enluminure célébrée

Plongeant ses racines dans la tradition multiséculaire de l’illustration des manuscrits, le métier d’enlumineur est aujourd’hui reconnu comme l’un des 281 métiers d’art en France.

L'art de mettre en lumière

Il est officiellement pratiqué par une soixantaine d’artistes dont les activités peuvent être aussi variées que la restauration, l’enseignement, la création de documents de prestige, la publicité ou la création artistique contemporaine. Enseigné à l’Institut supérieur européen de l’enluminure et du manuscrit à Angers, il perpétue un savoir-faire d’excellence.

Art de l’ornement entièrement peint à la main, le métier d’enlumineur requiert la maîtrise de nombreuses techniques : celles du support, du dessin préliminaire, de la chimie des pigments et de leur broyage au mortier, de l’apposition de la feuille d’or ou d’argent et son polissage, ainsi que celle de l’apposition de la couleur et des liants grâce à des pinceaux très fins.

C’est un art de la contrainte, inséparable mais non subordonné au texte. C’est aussi et surtout un art de l’illumination. Car l’étymologie latine du mot est limpide à ce sujet : illuminare, mettre en lumière, donner au texte, aux lettres qui l’introduisent et le soutiennent, aux marges et autres espaces de la page un éclat qui porte le sens, le dévoile, lui donne un relief et la splendeur adéquate.

Impossible de ne pas lier la pratique de ce métier d’exception à la période du Moyen Âge européen pendant laquelle il devient un art à part entière. Il s’épanouit alors au service de la copie monastique des grands textes fondateurs du christianisme, puis, à l’époque romane et gothique, de tous les textes d’importance, aussi bien religieux que séculiers. Une épopée aussi vaste et riche que celle de la peinture médiévale occidentale dont elle est l’exemple le mieux conservé et le plus flamboyant.

Les infos pratiques

Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 29 et samedi 30 septembre à :

Le Carré d’Encre, de 10h à 19h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris (Oblitération jusqu’à 17h).

- Florence Gendre animera une séance de dédicaces le vendredi 29 septembre de 10h30 à 12h30.

À partir du 2 octobre 2023, il sera vendu dans la boutique Le Carré d’Encre, au Musée de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte.

Crédits photo : Création Timbre : Florence Gendre. Gravure Claude Jumelet - Contour de feuille : © Eric Vandeville/agk-images