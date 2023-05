Italie : démissions “douloureuses” et vives polémiques 

Le président Levi explique à Il Corriere della Sera (du 27 mai 2023, par Alessia Rastelli) avoir pris cette décision « avec douleur » : « Je travaille depuis 2017 à l’invitation de l’Italie à Francfort. De plus, la façon dont j’arrive à cette démission, avec des rumeurs sur ma justesse, est une double douleur ».

Ricardo Franco Levi raconte également avoir eu des nouvelles du ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano, auquel il a présenté ses démissions : « J’ai beaucoup apprécié son coup de fil, c’était un geste aimable. Il m’a fait comprendre que sa position n’était pas liée à ma personne, mais qu’elle découlait de la nécessité d’imprimer une discontinuité. »

Une « discontinuité » souhaitée par les institutions

En effet, le ministre de la Culture accepte la démission et explique dans une note « qu’il partage le besoin de donner une discontinuité au poste de commissaire après les récentes polémiques ».

Il poursuit : « Je vais informer le gouvernement pour qu’il se mette éventuellement d’accord sur la nomination d’un nouveau commissaire. Je remercie le Docteur Levi pour la sensibilité dont il a fait preuve et pour le travail qu’il a accompli jusqu’à présent. »

À LIRE - Francfort 2024 : l'invitation italienne, prétexte au “népotisme” ?

Deux étapes ont conduit à cette conclusion : la première est liée au physicien Carlo Rovelli et à la controverse sur sa présence, d’abord niée, puis réaffirmée, à l’ouverture de la Foire du livre de Francfort 2024. La seconde à une enquête du Libero (quotidien italien de droite), selon laquelle une société — ICF Next — basée à Bruxelles et employant le fils du président Levi, Alberto, a remporté le contrat pour gérer la communication italienne à la Foire du livre de Francfort.

De la conférence de Rovelli à l’article de Libero

Rappelons donc brièvement que le 12 mai 2023, le physicien Carlo Rovelli avait publié sur sa page Facebook un courriel dans lequel Franco Levi lui retirait son invitation pour la Buchmesse, afin « d’éviter de raviver la controverse et les attaques » qui avaient suivi les propos tenus par le scientifique lors du concert du 1er mai, quand il avait critiqué le ministre de la Défense Guido Crosetto.

La solidarité des éditeurs et des écrivains avait été telle que le président Levi, affirmant avoir pris une décision autonome et non influencée par le gouvernement, avait décidé de s’excuser et d’inviter à nouveau le physicien.

Ensuite, le 26 mai dernier, Libero a publié l’article susmentionné sur le choix d’ICF Next. Ricardo Franco Levi, responsable de la décision, donne ses explications dans l’article : « C’est l’une des grandes sociétés de communication européennes qui a pour clients le Parlement européen et les plus hautes institutions de Bruxelles. Elle a donc l’habitude de traiter des projets à l’échelle internationale et à avoir des institutions publiques comme interlocuteurs ».

Il poursuit : « Nous avons lancé un appel d’offres auquel plusieurs entreprises ont participé et ICF Next l’a emporté, car, tant en termes de conception que de coût, elle était de loin la plus appropriée. »

Un futur de plus en plus incertain…

La nouvelle de la démission est arrivée le 26 mai au matin. Levi a affirmé : « La justesse de mes actions dans l’exercice d’un mandat gouvernemental est remise en question. C’est pourquoi j’ai décidé de renvoyer le mandat au ministre afin de vérifier si je jouissais de la confiance, en offrant le choix directement au gouvernement. (...)»

Il reste enfin la question de la Présidence de l’AIE, car le mandat de Ricardo Franco Levi expire à la fin du mois de juin — précisément, le 27 juin. « Nous allons nous réunir et réfléchir à ce qui s’est passé », a déclaré Stefano Mauri, PDG du Groupe GeMS.

Ricardo Levi en est à son troisième mandat et les statuts ne prévoient pas de quatrième réélection, même si une procédure avait déjà été engagée en ce sens. L’hypothèse d’un quatrième mandat a été finalement abandonnée.

Crédits photo : Ricardo Franco Levi, ActuaLitté CC BY SA 2.0