Anne-Élisabeth Crédeville, 16 ans de vice-présidence du CSPLA

19 organisations tournées vers la défense des journalistes et écrivains persécutés dans le monde signent un texte commun où ils dénoncent la cinquième ordonnance d’emprisonnement émise par la justice turque contre le journaliste d’investigation et auteur Barış Pehlivan. Et d’appeler « les autorités turques à annuler la décision et à mettre fin au harcèlement judiciaire systématique contre lui et d’autres journalistes ».