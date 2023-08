En Iran, près de 11 ans de prison pour l'autrice Narges Mohammadi

Le régime iranien persiste et signe. La journaliste, autrice et défenseuse des droits humains Narges Mohammadi a écopé d'une peine de prison supplémentaire d'un an, portant la durée totale de son emprisonnement à 10 ans et 9 mois, assortis de 154 coups de fouet. En 2021 et 2022, elle avait déjà été condamnée pour « propagande contre l'État » et « menace pour la sécurité de l'État ».

Une militante persécutée

Narges Mohammadi a vécu la majeure partie de sa vie dans les prisons iraniennes. Le régime s'en prend à elle dès sa jeunesse, alors qu'elle est encore étudiante et qu'elle signe des articles sur les droits des femmes dans une revue de son université.

Directrice adjointe du Centre pour la défense des droits humains et présidente du comité exécutif du Conseil national de la paix en Iran, Narges Mohammadi lutte pour le respect des droits des Iraniens et Iraniennes au quotidien. Mais cet engagement permanent lui vaut un harcèlement des autorités.

En 2020, elle quitte ainsi la prison après 8 années d'enfermement. Mais, quelques mois plus tard, elle est à nouveau convoquée devant les tribunaux, accusée de propagande et de propos diffamatoires, et condamnée à 30 mois de prison.

Une spirale autoritaire l'entraine dans une peine qui s'allonge de plus en plus : en janvier 2022, le tribunal révolutionnaire de Téhéran rajoute ainsi 8 années de prison d'un coup, pour « complot contre la sécurité de l'État ». Pour l'organisation PEN America, la prolongation la plus récente de sa sentence relève « d'une stratégie cynique, qui cherche à faire taire la voix courageuse et frondeuse qui s'élève de derrière les murs de la prison d'Evin ».

Décrire la vie en prison

Même enfermée, Narges Mohammadi poursuit en effet son œuvre d'information, de sensibilisation et de lutte contre le pouvoir autoritaire. En 2022, elle a ainsi publié White Torture, qui réunit plusieurs de ses entretiens avec des détenues des prisons iraniennes. Mohammadi y décrit les méthodes des gardiens iraniens et de l'administration pénitentiaire : « torture psychologique », « harcèlement », « refus de traitement médical » ou encore des « passages à tabac ».

En fin d'année, elle avait dénoncé les agressions sexuelles subies par les femmes arrêtées dans le cadre des manifestations ayant suivi la mort de Mahsa Amini.

L'autrice et journaliste répond régulièrement aux questions d'organes de presse internationaux, pour appeler les différents pays à ne pas relâcher la pression sur l'Iran. « [U]ne plus grande attention des médias internationaux à ce qui se passe en Iran, la mobilisation des institutions internationales de défense des droits, l’intervention des Nations unies, l’implication des pays occidentaux pour obtenir du régime islamique de mettre fin à la répression des militants de la société civile et la libération des prisonniers politiques et d’opinion auront un impact important pour la poursuite du mouvement », expliquait-elle ainsi en juillet dernier à RFI.

J’ai l’impression que ce pour quoi j’ai lutté et pour lequel j’ai perdu mon emploi, mes ressources, ma vie, et d’une certaine manière mes enfants, est maintenant à portée de main. Je cherche à contribuer à un profond changement de la société. Le rôle du « peuple » pour réaliser un changement fondamental et durable en vue d’établir la liberté, la démocratie et l’égalité est capital. – Narges Mohammadi à RFI

Ces différentes interventions ont probablement agacé les autorités, qui répliquent par des poursuites supplémentaires. À la prison d'Evin de Téhéran, où elle est enfermée, Narges Mohammadi avait déjà eu maille à partir avec celui qui était alors directeur de l'établissement, Gholamreza Siaei, en 2019, qu'elle accusait d'agression. L'établissement pénitentiaire à la sinistre réputation est désormais dirigé par Hamid Mohammadi [aucun rapport avec Narges Mohammadi, NdR].

En France, le ministère des Affaires étrangères avait appelé à la libération de Mohammadi, par l'intermédiaire d'une porte-parole : « Ses activités, notamment en faveur de l’abolition de la peine de mort et de la lutte contre les violences faites aux femmes, lui ont déjà valu plusieurs peines d’emprisonnement et châtiments corporels inacceptables », avait déclaré celui-ci.

