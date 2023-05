L'Iranienne Narges Mohammadi lauréate du Prix PEN/Barbey 2023

Le gala se déroulera au Musée américain d'histoire naturelle aux côtés d’environ 750 invités : défenseurs des droits de l'homme, humanitaires, personnalités…Tous seront présents afin d’apporter leur soutien à l’écrivaine.

Le prix PEN/Barbey salue le courage d'individus debouts, et promeut la liberté d'expression face à ses ennemis. Il est décerné chaque année à un écrivain international emprisonné afin d'être réduit au silence. Selon PEN America, cette distinction accélère la fin de la peine des artistes distingués : sur les 52 plumes emprisonnées qui ont reçu le prix depuis 1987, 46 ont été libérées.

"Défier les autorités par milliers"

Le gouvernement iranien cible Narges Mohammadi depuis plus de 30 ans en raison de ses écrits et de son militantisme. Elle a été incarcérée, sur la base de fausses accusations de « diffusion de propagande anti-étatique » et « diffamation ».

Son mari, le journaliste et militant Taghi Rahmani, a lui aussi croupi dans une geôle iranienne. Entre 1981 et 2005, il a été condamné à un total de 5000 jours de prison. Selon Reporters sans frontières, il est même « le journaliste iranien le plus fréquemment emprisonné ».

L'affaire Narges Mohammadi figure parmi les principales priorités de PEN America depuis 2012. L’organisme a publié de nombreuses déclarations au fil des ans, appelant à sa libération immédiate et dénonçant l'injustice de ses condamnations et emprisonnements.

« Narges Mohammadi suscite l'admiration dans le monde entier en raison de son courage inébranlable et de sa résistance face à la campagne déterminée du gouvernement iranien visant à la réduire au silence. Les sacrifices qu'elle et sa famille ont consentis sont déchirants. Elle est un exemple pour la liberté d'expression dans l'un des endroits les plus durs au monde pour les écrivains, les journalistes et les artistes. Nous sommes fiers d'honorer cette intrépide diseuse de vérité dont la résistance a fait d'elle un symbole de défi à la répression, en particulier pour les jeunes femmes iraniennes qui se sont soulevées, au cours de l'année écoulée, contre la répression brutale de la dissidence. Leur volonté de défier les autorités par milliers montre que l'exemple de Mme Mohammadi est transmis d'une génération à l'autre. Sa défense de la liberté d'expression est également un honneur pour d'innombrables écrivains et journalistes du monde entier qui refusent de rester silencieux dans leur propre pays et sont emprisonnés en conséquence » Suzanne Nossel, directrice générale de PEN America, a déclaré :

L'an dernier, PEN America a distingué Vladyslav Yesypenko. Ce journaliste ukrainien est, à ce jour, toujours emprisonné dans un camp de travail russe. Il a été condamné en février 2022 à six ans de prison. Sa peine n’a été réduite que d’un an en rappel. Il a été torturé et contraint d'avouer sa culpabilité. Les accusations : espionnage et fabrications d’armes.

“La torture blanche”

Narges Mohammadi défend farouchement les femmes, les prisonniers politiques ainsi que les minorités ethniques. Elle est vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme (CDDH). L'organisme dénonce les violations des droits humains en Iran, fournit une assistance juridique gratuite aux prisonniers politiques, et apporte un soutien à leur famille, précise Amnesty International.

L’avocate et Prix Nobel de la Paix Shirin Ebadi, qui a fondé la CDDH, a remporté le prix Felix Ermacora des droits de l'homme en 2010. Elle l’a dédié à sa collègue Narges Mohammadi, en déclarant : « Cette femme courageuse mérite ce prix plus que moi », relaie Radio Free Europe.

La traque orchestrée par le gouvernement débute lorsque Narges Mohammadi n'est qu'étudiante. Elle est arrêtée lors d’une réunion politique pour avoir écrit sur les droits des femmes dans les colonnes du journal de l’université.

Elle a passé la majeure partie de ces dix dernières années en prison. En octobre 2020, elle est libérée après 8 ans et demi d'emprisonnement. Mais en mai 2021, elle est de nouveau condamnée à 2 ans et demi de prison et à 80 coups de fouet. Détenue depuis novembre 2021, elle écope de 8 ans supplémentaires en janvier 2022. Durant ses incarcérations, elle est plusieurs fois placée à l’isolement, subissant des tortures et se voyant refuser des soins médicaux. Son mari et ses deux enfants, jumeaux, vivent en exil.

Mais à 51 ans, Narges Mohammadi continue la lutte. En 2022, elle publie White Torture (La torture blanche), où elle expose le témoignage de 14 prisonnières et dénonce les abus physiques et psychologiques dans les prisons iraniennes.

« L'isolement prolongé a été condamné comme une grave violation des droits de l'homme. Pourtant, il est encore largement utilisé dans les prisons iraniennes. Dans White Torture, treize femmes, dont Nazanin Zaghari-Ratcliffe, racontent leur expérience de l'emprisonnement : harcèlement et passages à tabac par les gardiens, bandage total des yeux et refus de tout traitement médical.



Aucune de ces femmes n'a commis de crime : elles sont des prisonnières politiques ou des otages servant de monnaie d'échange. Par la torture psychologique, l'État iranien espère marquer leur âme. Ces entretiens, réalisés alors que chaque femme était en prison ou inculpée, sont des documents stupéfiants de résistance et d'intégrité. White Torture dévoile la pourriture au cœur du système judiciaire iranien et nous appelle à agir pour le changement. » - Résumé de l’éditeur Oneworld Publications

Un tournant répressif en 2022

Selon l'indice annuel de la liberté d'écrire de PEN America, plus de 311 écrivains dans le monde sont actuellement emprisonnés et 800 autres sont persécutés dans 80 pays différents.

PEN America a annoncé qu’en 2022, les autorités iraniennes ont détenu 57 personnes pour leurs textes et leurs opinions. La forte violence étatique, en réponse aux manifestations après l’assassinat de Mahsa Amini, place l’Iran juste derrière la Chine dans ce sinistre palmarès. De plus, en 2022 l'Iran a emprisonné le plus d'autrices au monde, soit 16 au total.

