Diffamation : la plainte de Trump contre Carroll écartée par la justice

Habitué des tribunaux, Donald Trump portait plainte contre l'autrice E. Jean Carroll en juin dernier, l'accusant de « diffamation ». Auprès d'une cour fédérale de Manhattan, il avait été évoqué des propos tenus par Carroll sur la chaine CNN, prononcés à la sortie de l'audience ayant débouché sur sa condamnation pour « agression sexuelle ».

Interrogée sur la culpabilité de Trump, reconnue par la justice pour des faits d'« agression sexuelle » et non de « viol », l'autrice et journaliste a répliqué : « Bien sûr qu'il a [commis un viol]. » Cette intervention était jugée diffamatoire par l'ex-président et sa défense.

Un rejet net

Le juge Lewis Kaplan a estimé que les propos de Carroll étaient « vrais, en substance », rapporte Reuters. Selon lui, le jury qui a reconnu Donald Trump coupable, en mai, avait établi que « M. Trump l'avait “violé”, mais avec ses doigts plutôt qu'avec son pénis. Dans les faits, ces actes constituent tous deux des “viols”, dans le langage courant, selon certains dictionnaires, certaines lois fédérales ou étatiques, et ailleurs. »

Dans le droit français, rappelons que le viol concerne tout « acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette pénétration sans le consentement de la victime « peut être effectuée par le sexe, les doigts, une autre partie du corps ou par un objet » et constitue un crime, explique le ministère de la Justice.

La défense de Carroll s'est dite satisfaite, soulignant que « le procès du 15 janvier devrait ainsi se limiter à un faible nombre de points et se régler rapidement ». Cette nouvelle étape de la procédure, fixée au 15 janvier 2024, verra Carroll de nouveau attaquer Trump, pour un autre cas de diffamation, à son égard cette fois. Elle réclame 10 millions $ de dommages et intérêts.

Alina Habba, une des avocates de Donald Trump, a indiqué qu'un appel serait prochainement déposé.

Des accusations et un livre

En juin 2019, E. Jean Carroll avait pour la première fois accusé publiquement Donald Trump de l'avoir violée, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Un livre, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press), publié quelques semaines plus tard, revenait notamment sur cet événement et ses conséquences.

À cette époque, Trump avait balayé les accusations, les qualifiant de « fausses » et assurant qu'elles « [réduisaient] la gravité des agressions réelles ». En novembre de cette même année, Carroll avait porté plainte, estimant que les propos de celui qui était alors président lui portaient préjudice.

En mai dernier, neuf jurés ont déclaré, à l'unanimité, Donald Trump coupable d'agression sexuelle, des faits survenus en 1996 dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Ils jugeaient que l'ex-président avait également diffamé sa victime, l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, en qualifiant son récit des faits d'« infox » et de « mensonges ». Trump a fait appel de ce verdict.

Photographie : Donald Trump, en octobre 2016 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)