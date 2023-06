L'autrice E. Jean Carroll vs. Trump : retour au tribunal en 2024

En mai dernier, neuf jurés ont déclaré, à l'unanimité, Donald Trump coupable d'agression sexuelle, des faits survenus en 1996 dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Ils estimaient que l'ex-président avait également diffamé sa victime, l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, en qualifiant son récit des faits d'« infox » et de « mensonges ».

En juin 2019, E. Jean Carroll avait pour la première fois accusé publiquement Donald Trump de l'avoir violée, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Quelques semaines plus tard, elle publiait un ouvrage, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press), dans lequel elle revenait notamment sur cet événement et ses conséquences.

Carroll avait porté plainte pour diffamation dès novembre 2019, et, en novembre 2022, pour viol et diffamation, grâce au New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permet aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription.

Une plainte actualisée

Après la première victoire obtenue en mai dernier — même si l'appel subsiste —, E. Jean Carroll a remis sur le métier sa plainte de novembre 2019, en saisissant l'opportunité de l'amender, après de nouveaux commentaires de Donald Trump.

Dès le 10 mai, sur la chaine CNN, l'homme d'affaires revenait à sa manière sur le jugement rendu en sa défaveur, déclarant : « Je n’ai jamais rencontré cette femme. Je n’ai jamais vu cette femme. » Il avait souligné que l'histoire était « fausse », « inventée », ajoutant que Carroll était « tarée ».

Le juge Lewis A. Kaplan, en charge de l'affaire, a accepté l'actualisation de la plainte initiale de Carroll, qui demande désormais 10 millions $ de dommages et intérêts. La date du procès a été fixée au 15 janvier 2024.

Trump ne sera sans doute pas présent lors des audiences, estime ABCNews. 2024, année électorale, le verra en lice pour un second mandat à la tête des États-Unis. Sa campagne sera en tout cas marquée par des procédures juridiques, puisqu'il sera jugé pour des versements d'argent potentiellement irréguliers lors de sa première campagne et pour sa gestion calamiteuse des archives présidentielles...

Photographie : Donald Trump, en juillet 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)