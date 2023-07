Le Chili, un miroir grossissant du monde d'aujourd'hui

L’évènement est présidé par Rony Brauman, médecin, co-fondateur et ancien président de Médecins sans Frontières (1982-1994). Il est directeur de Recherche à la Fondation Médecins sans Frontières et professeur à l’IEP de Paris. Rony Brauman est l'auteur du Dilemme (1996, réédité en 2002, chez Textuel Humanitaire) ainsi que de Diplomatie de l’ingérence (Elytis, 2016) et du Manifeste pour les Palestiniens (Autrement, 2014).

Cette année, les programmations tentent de répondre à « Comment la géographie peut-elle évoquer les “urgences” ? » On pense évidemment à la guerre en Ukraine, mais aussi à l’urgence écologique et climatique… L'une des conséquences de celles-ci est de rendre omniprésent une sorte d’état d’urgence permanent.

Afin d’amener autour d’un même thème différents points de vue, les « urgences » seront aussi abordées au sein d’une programmation littéraire variée qui réunira auteurs, philosophes, sociologues, illustrateurs… Ils échangeront sur la conscience du temps, sur l’urgence de vivre parallèlement à l’ivresse de l’urgence, sur la littérature en temps de crise… et croiseront durant trois jours le regard des géographes lors d’entretiens et de rencontres.

Pays invité : le Chili

De plus, cette édition sera l'occasion de mettre en lumière l'un des pays d'Amérique du sud, le Chili. Cinquante ans après le coup d’État de 1973, peu après le vaste mouvement social de 2019 et en plein processus d’écriture d’une nouvelle constitution, le FIG explora la géographie, mais aussi les arts et la littérature, les processus sociaux, politiques, économiques qui s’y déroulent. Plusieurs thèmes seront donc abordés, tels que l’autochtonie, l’importance des mines de cuivre, son agriculture d’exportation, l’évolution de ses villes ou encore les mégafeux qui touchent ce pays et qui en font un miroir grossissant du monde.

Si le programme est toujours en cours d’élaboration, quelques évènements sont d’ores et déjà annoncés dont des rencontres : Maria Poblete — La dictature nous avait jetés là (Actes Sud Junior); Douna Loup — Boris, 1985 (Zoé); Laure Fachaux — Chambre 406 (Editions de l'Atelier); Delphine Groues — Cordillera (Le Cherche-midi); Boris Quercia — Les rues de santiago (Trad. Baptiste Chardon, Asphalte) ; Alain et Désirée Frappier — Là où se termine la terre (Steinkis).

En outre, un grand entretien sera organisé avec Carmen Yáñez, à l'occasion de la sortie d'Un amour hors du temps - Ma vie avec Luis Sepulveda (Trad. Albert Bensoussan, Métailié).

Salon du Livre Amerigo Vespucci

Au sein du festival, un chapiteau sera dédié à la littérature au Salon du Livre Amerigo Vespucci (parc Jean-Mansuy). Dans un espace partagé, plus de 60 éditeurs sont accueillis. Ceux tournés vers les sciences humaines côtoient les revues, les laboratoires, les éditeurs de voyage, de fiction, ou encore de jeunesse.

De plus, un grand nombre d’auteur(e)s seront au rendez-vous pour rencontrer le public, et faire des dédicaces, tel que Joël Alessandra, Judith Aquien, Clara Arnaud, Salim Bachi, Clément Baloup, Loïc Blaise, Pascal Blanchard, Linda Bortoletto, Christophe Bouton, Denise Brahimi, Rony Brauman, Frédéric Brremaud, Noémie Calais, Victor Castanet, Michel Chandeigne, Alexandre Chollier, Thomas Coutrot, Laure Des Accords.

Mais également Alice Desbiolles, Philippe Descola, Pascal Dibie, Abdelkader Djemaï, François Duprat, Benoit Duteurtre, Camille Etienne, Laurie Fachaux-Cygan, Claire Fercak, Eric Fottorino, Clémentine Fourcade, Irène Frachon, Alain et Désirée Frappier, François Gemenne, Pierre Grosser, Delphine Groues, Géraud Guibert, Laurène Hamel, Noëlle Herrenschmidt, Martin Hirsch, Annette Hug, ou encore Gérard Janichon pour ne citer qu’eux.

Crédits photo : Isabela Kronemberger/unsplash.