Les bouquinistes retirés des quais de Seine pour les JO 2024

En effet, les déplacer, c’est risquer de les endommager durablement, ajoute celui qui est bouquiniste depuis une trentaine d’années auprès de FranceInfo. Ce sont 600 boîtes qui devraient être enlevées des quais de Seine, a déclaré la préfecture de Paris. La problématique ? Elles se trouvent dans le périmètre de protection mis en place pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Niet à la mairie

La mairie de Paris avait émis l’idée de maintenir les boîtes sur place, scellées et fermées 7 jours avant et durant les Jeux, et de faire venir le déminage. Une autre, présentée dans une réunion de concertation le 10 juillet dernier, est de déplacer les boîtes aux Olympiades dans le XIIIe arrondissement, avec cette même question de potentiellement en casser. Des solutions qui n’ont donc pas été retenues par la préfecture de Paris.

Après cette réunion de concertation, les bouquinistes ont reçu un questionnaire à remplir pour se prononcer sur la proposition de la ville. Un constat : elle a été mal accueillie... « Ils veulent nous "déboîter"… Mais au moins, on nous demande notre avis », décrit une libraire, non sans humour, auprès de Marianne.

Face à la détérioration de certaines boîtes dans le transport, la mairie de Paris évoque une rénovation de ces dernières, avec un autre avantage brandi : cela soutiendrait la candidature des bouquinistes au patrimoine mondial de l’Unesco... Les bouquinistes sont déjà inscrits au patrimoine culturel immatériel français depuis 2019.

« Inimaginable »

« On veut nous enlever des quais pour quatre heures de cérémonie, c’est ahurissant, ça n’a pas de sens », s’insurge le représentant des libraires des quais de Seine. Et d'halluciner : « Le cahier des charges prévoit sept jours pour enlever les 600 boîtes, c’est inimaginable. » Le sentiment qui domine : « Colère, stress, inquiétude et angoisse. »

Il conclut : « On est un symbole majeur de Paris, on est là depuis 450 ans, et on voudrait nous cacher, on fait honte pour la cérémonie. Cette décision n’a pas de sens. » En août 2022, il expliquait auprès de France 3 : « C’est un privilège, un honneur d’être bouquiniste. Il y a très peu d’élus. Il faut en être conscient, en être fier. Nous sommes un peu des ambassadeurs de la culture française pour des millions de touristes qui passent chaque année sur les quais. »

La mairie pense néanmoins constituer un « village des bouquinistes » pendant les JO, afin de « mettre en valeur ce métier » et de permettre aux bouquinistes de bénéficier de l'afflux de touristes.

L’identité de Paris

Activité intrinsèquement liée à Paris, les bouquinistes sont autant les garants d’une histoire spécifique que d’importants représentants de la ville. Dans l’absolu, un bouquiniste doit être présent au moins 4 jours par semaine, avec la possibilité de se faire remplacer une fois. En échange, ils n’ont ni loyer ni charges à payer.

Le terme de bouquiniste s’impose vers la fin du XVIIIe siècle. On retrouve d’abord le terme « estaleur », défini dans le Dictionnaire de Savary de 1723 comme ces « pauvres libraires, qui, n’ayant pas le moyen de tenir boutique ni de vendre du neuf, [qui] étaloient de vieux livres sur le Pont-Neuf, le long des quais et en quelques autres endroits de la ville ; mais ces étalages ont été défendus par plusieurs arrêts et notamment par celui du 20 octobre 1721, à peine de confiscation, d’amende et de prison ».

C’est chez ces colporteurs que l’on retrouve notamment beaucoup d’ouvrages des bibliothèques privés d’aristocrates guillotinés.

S'adapter ou mourir

Concrètement, le métier naît en même temps que l’imprimerie et consistait en des libraires sauvages, proposant œuvres interdites ou d’occasion. Ces derniers se fixeront véritablement sur les quais à la suite des grands travaux haussmanniens et l’adjonction de ces boîtes vert wagon. S’ils gardent longtemps une certaine aura sulfureuse, ils sont ainsi officialisés au XIXe siècle. Au début du XXe, leur emplacement est géré par l’hôtel de ville qui leur prête des boîtes en concessions renouvelables.

La diminution du lectorat concomitante à l’augmentation de l’activité touristique a forcé les bouquinistes à se diversifier. En revanche, plus on s’éloigne des zones touristiques et plus la littérature reprend ses droits, que ce soit du côté de Jussieu ou de Port Royal. Internet, rendant accessible n’importe quel texte, a également favorisé la normalisation de leur offre à des fins de subsistance.

Claude Attard (CC BY-SA 2.0)