Thriller judiciaire : Zaleucus éditions en quête du John Grisham français

La création de la maison d’édition Zaleucus (du législateur de la Grèce archaïque, Zaleucos de Locres), par l’avocat au barreau de Nantes Julien Monnier, a été motivée par un constat : le genre du thriller judiciaire n’est pas assez développé en France.

Résultat, notre droit ardu n’est pas assez mis en scène pour être mieux connu, compris. Par conséquent, il fait peur... « Donner un accès à la législation française par la fiction », voici l’objectif résumé auprès d’ActuaLitté par Zaleucus.

Histoires de droit

La particularité du « thriller judiciaire » : l’enquête est menée ou dénouée par un ou plusieurs acteurs judiciaires : avocat ou groupes d’avocats, procureur, juge... qui naviguent dans les complexités du système juridique pour défendre leur client, résoudre une affaire, ou démanteler une conspiration coupable. Plus généralement, la place donnée aux questions juridiques, au procès, seront bien plus larges.

La nature ambivalente de la loi, les règles et les réglementations, l’éthique professionnelle, offrent un contexte riche pour des conflits et des dilemmes moraux. Les protagonistes sont souvent confrontés à des adversaires puissants : multinationales corrompues, politiciens malhonnêtes, criminels impitoyables...

Parmi les titres les plus importants de cette littérature, on peut citer La Firme (trad. Patrick Berthon) de John Grisham, adapté pour le grand écran par Sydney Pollack, ou Anatomie d’un meurtre (trad. Dominique Guillet) de Robert Traver, pseudonyme de John D. Voelker. Un ouvrage devenu un classique du cinéma par l’entremise d’Otto Preminger, Wendell Mayes et James Stewart.

On peut encore, entre autres, mentionner Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (trad. Isabelle Stoïanov) de Harper Lee. Si cette dernière oeuvre n’est pas un thriller au sens strict du terme, elle met largement en scène un procès très médiatisé dans le sud des États-Unis des années 30, caractérisé par un racisme décomplexé.

Les premiers titres en octobre...

L’initiative Zaleucus éditions naquit fin 2021, mais les premiers titres paraîtront en octobre prochain seulement. Entre les deux, la maison a organisé un concours de nouvelles policières, avec un comité de lecteurs.

Les trois gagnants, Hervé Gaillet pour Pierre Benoît en voit de toutes les couleurs, Marie Devois pour Hugo et Bertrand Crapez pour Tarmac sanglant, respectivement premier, deuxième et troisième, verront leur œuvre être publiée dans un recueil, Les Abîmes, en octobre.

En parallèle, la nouvelle maison d’édition de la fiction judiciaire réédite, toujours en octobre, deux classiques de la littérature policière : Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe et Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux.



Avec une particularité : « Les deux ouvrages sont commentés par des juristes et des policiers pour questionner le traitement de ces affaires fictionnelles si elles s’étaient déroulées aujourd’hui », nous décrit la structure éditoriale. Quelles auraient été les méthodes d’enquête, les technologies utilisées etc. En outre, ces deux parutions montrent que l'éditeur ne se ferme pas à la littérature policière « plus classique ».

... et un atelier d’écriture

Après un concours, Zaleucus organise cette fois un atelier d’écriture les week-ends du 7-8 et 14-15 octobre, axé sur les thèmes du thriller policier et judiciaire.

Il sera animé par l’écrivaine et scénariste Sophie Talneau, qui « apportera son expérience précieuse pour guider les participants à travers les aspects narratifs du thriller », Sébastien Aguilar, chef de service de police technique et scientifique, qui « partagera ses connaissances approfondies en matière d’enquêtes criminelles, apportant une touche de réalisme au processus d’écriture », et Julien Monnier pour l’expertise juridique, aidant « les participants à mieux comprendre les subtilités du système judiciaire français ».

Pour 250 € les 4 jours, plusieurs sujets seront traités, de la construction de « personnages complexes » à l’élaboration de « scénarios captivants », tout en intégrant « de véritables procédures policières et judiciaires ». Les inscrits recevront des commentaires personnalisés dans des temps d’échanges prévus.

L’ambition, avec cet événement : « Inciter les gens à s’intéresser au thriller judiciaire, et donner des outils pour en écrire », décrit la maison. Là encore, quand aux États-Unis, les cursus universitaires et autres formations pour « apprendre à écrire » sont légion, et ce depuis des décennies, la France s’y met doucement...

À LIRE - EBRA Éditions rachète une maison spécialisée Polar

Les éditions Zaleucus recherchent aujourd'hui « de nouveaux talents pour la publication de collections inédites en thrillers judiciaires ou romans policiers ».

Crédits photo : Zaleucus Éditions