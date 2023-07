Hachette Livre : à l'approche de Bolloré, départ de Fabrice Bakhouche

« D’un commun accord avec le groupe, son départ sera effectif à compter du 1er septembre 2023 », indique le communiqué du groupe éditorial, évoquant de « nouveaux projets professionnels » pour Fabrice Bakhouche.

Entre Nourry et Leroy

« Après six années incroyablement riches passées au sein du groupe Hachette Livre, j’ai choisi d’aborder un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Je suis heureux et fier d’avoir participé à une formidable aventure collective, au service du savoir et de la transmission. Je tiens à remercier Pierre Leroy et le groupe Lagardère pour la confiance qu’ils m’ont accordée, les équipes dirigeantes passées et actuelles, et tous les collaborateurs en France comme à l’étranger qui font la force et la richesse du groupe », souligne pour sa part le principal intéressé.

S'il mentionne Pierre Leroy, l'actuel président directeur général de Hachette Publishing, Bakhouche n'oublie pas pour autant les « équipes dirigeantes passées », ce qui évoque forcément l'ex-PDG débarqué par Arnaud Lagardère le 29 mars 2021, Arnaud Nourry. Devenu administrateur de l'European Professional Club Rugby, organisateur de compétitions, ce dernier s'est aussi reconverti, depuis, dans la formation et le conseil.

Arrivé en 2017, Fabrice Bakhouche avait été salué quelques mois plus tard comme un élément qui avait « fait preuve d’une adaptation remarquablement rapide aux spécificités de nos métiers » par l'ex-PDG. Il a ensuite réussi à conforter sa place au sein de la filiale du groupe Lagardère aux côtés de Pierre Leroy, avec une promotion à la clé, puisqu'il avait obtenu son poste de directeur général délégué de Hachette Livre en ce même mois de mars 2021.

Son départ marque une nouvelle étape dans l’avenir du groupe Hachette : « Certains signes avant-coureurs montreront le niveau de confiance que les salariés portent au futur actionnaire », assurait un observateur récemment. « Dans le groupe, certains dirigeants, certaines éditrices seront à observer avec attention : qu’ils ou elles restent ou partent aura de lourdes conséquences. »

Si le dirigeant de Grasset, Olivier Nora, compte parmi les éditeurs les plus scrutés de ce point de vue, le départ de Fabrice Bakhouche tombe comme la foudre. « Il fut l’homme de Nourry, un successeur possible pour mener le groupe, mais l’incompatibilité aura été plus grande. Un directeur de la stratégie en désaccord avec son actionnaire, cela n’a rien de viable. »

Pierre Leroy salue néanmoins son collaborateur, « avec lequel j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler, pour tout ce qu’il a apporté à l’entreprise au cours de ces dernières années », souligne-t-il. « Je le remercie d’avoir assuré avec talent la gestion opérationnelle d’Hachette Livre à mes côtés pour permettre au groupe de poursuivre son développement. »

Du public au privé

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, ancien élève de l’École Nationale d’Administration et conseiller référendaire à la Cour des Comptes, Fabrice Bakhouche a le profil type du haut fonctionnaire qui navigue aisément entre le public et le privé.

Avant son passage chez Hachette Livre, il fut notamment conseiller du Premier ministre (alors Jean-Marc Ayrault) en charge des médias et du numérique, entre 2012 et 2014, puis directeur de cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication (Fleur Pellerin) jusqu'en 2016.

Son départ s'inscrit dans un contexte de rachat de Hachette Livre par le groupe Vivendi, de Vincent Bolloré. Le 9 juin dernier, la Commission européenne a conditionné cette opération financière aux cessions de 100 % du capital d'Editis et du magazine Gala. Le premier devrait être récupéré par IMI, filiale de CMI, groupe fondé et dirigé par le Tchèque Daniel Křetínský et le second par Le Figaro. Mais, tant que la Commission européenne n'a pas émis d’agréments, les opérations restent limitées.