Contrat de filière Livre : la Nouvelle-Aquitaine accorde une prolongation d'un an

Cette proposition vise à prolonger le contrat pour l'année 2024, offrant ainsi aux différents intervenants le temps nécessaire pour réévaluer les mesures proposées pour soutenir les professionnels du Livre.

En effet, « forte d’une expérience de près de 20 ans et relevant les défis d’orientations stratégiques pour le développement de la filière du livre en Nouvelle-Aquitaine, la Région réaffirme son soutien indéfectible en faveur de cette filière. Ce temps de concertation permettra de prendre en compte pour le nouveau contrat – prévu dès 2025 – plusieurs enjeux pour la filière, comme les préconisations des études menées par l’agence ALCA, le diagnostic de territoire souhaité par le CNL et d’aligner au mieux la temporalité des contrats au niveau national », précise Charline Claveau, vice-présidente du Conseil régional en charge de la culture, des langues et cultures régionales, du patrimoine et de la francophonie.

De nouvelles consultations

Depuis 2003, le Conseil régional soutient un accord en faveur de l'économie du livre en Aquitaine, initialement en partenariat avec l'État-DRAC. Désormais, le contrat de filière rassemble trois bailleurs de fonds : la DRAC, la Région et le CNL, avec l'agence régionale ALCA en tant que partenaire associé.

Le contrat pour 2021-2023, à l'instar des précédents, est le fruit de consultations menées avec les professionnels du livre en 2020. Ces consultations, organisées dans des conditions spéciales liées à la crise sanitaire, ont été coordonnées par l'agence ALCA, la Région et la DRAC.

Une clause de révision avait été incluse dans ce contrat, permettant au CNL de reconsidérer les dispositifs qu'il finance. Cette clause n'a pas été déclenchée. Toutefois, d'un commun accord entre les partenaires et avec l'approbation des professionnels du secteur, une proposition a été faite pour prolonger le contrat actuel par avenant, afin de laisser le temps pour des consultations de qualité et de réexaminer les dispositifs proposés pour soutenir les professionnels du Livre.

Ces consultations débuteront en octobre 2023 et seront alimentées notamment par les quatre études réalisées par l'agence régionale ALCA sur diverses thématiques liées à la chaîne du livre : les auteurs, les événements littéraires, l'économie du livre, et enfin l'éco-conditionnalité dans les professions de l'édition et de l'impression.

Plusieurs enjeux

D'autres défis ont émergé pour le secteur du livre, notamment liés aux coûts croissants des matières premières comme le papier, à l'augmentation du nombre de publications littéraires, et à la concentration de grands groupes d'édition qui met en difficulté la petite édition indépendante, entre autres. En outre, ce processus permettra d'intégrer les directives régionales en matière de développement durable et Néo Terra, le plan d'action du Conseil régional pour accélérer la transition écologique et énergétique.

Pour toutes ces raisons, il est suggéré de maintenir la stabilité des dispositifs qui répondent actuellement aux besoins des professionnels et de proposer un nouveau contrat à partir de 2025, en tenant compte des résultats des travaux qui commenceront à l'automne 2023.

Un budget de 5.090.000 euros

Un contrat de filière Livre doté de 5.090.000 € - Région Nouvelle-Aquitaine : 3.260.000 € (800.000 € en 2021 et en 2022, et 830.000 € en 2023 et 2024), - État (DRAC) : 1.200.000 euros (300.000 € par an), - CNL : 630.000 € (150.000 € en 2021, 160.000 € en 2022, 2023 et 2024), 2022 en Nouvelle-Aquitaine : année faste pour les créations et les reprises de librairies.

Année faste pour les créations et les reprises de librairies

L'année 2022 a connu une croissance significative dans le développement de la librairie en Nouvelle-Aquitaine, avec 18 nouvelles créations et 6 reprises soutenues par ALCA et financées dans le cadre du contrat de filière Livre. En effet, le nombre de librairies créées ou reprises grâce à ce contrat a augmenté pour atteindre 24, comparativement à 13 en 2021 (8 créations et 5 reprises), 11 en 2020 (9 créations et 2 reprises) et 11 en 2019 (7 créations et 4 reprises).

Le contrat de filière Livre offre un soutien financier et un accompagnement aux acteurs du livre en Nouvelle-Aquitaine, avec une enveloppe totale de 3,75 millions d'euros. En 2022, le domaine de la librairie a profité de 522.100 euros d'aides via ce contrat, par rapport à 420.000 euros en 2021, représentant une augmentation de 24,3 %. Ces aides ont pour but de soutenir la création et la reprise de librairies, leur amélioration infrastructurale, ou le renouvellement de leur inventaire.

