Des chèques culturels pour faciliter l'achat de livres en Europe

Le projet de rapport sur l’avenir du secteur européen du livre a commencé en mai dernier, avec la présentation des amendements ouverte depuis le 1er juin. Depuis mars 2023, le rapporteur a auditionné diverses organisations interprofessionnelles européennes et plus encore.

Industrie et industriels

Le Parlement mesure ainsi l’ampleur de l’industrie du livre à travers tous les États membres : 600.000 titres publiés chaque année, plus d’un demi-million de personnes employées. Multifacette, le livre revêt différents aspects, de l’incarnation de la liberté d’expression au développement cognitif et émotionnel pour les enfants.

Il souligne également la nécessité d’une accessibilité globale, aujourd’hui entravée par un manque de traductions, ainsi que la faible proportion d’ouvrages destinés aux publics en difficulté. L’importance sociétale nécessite donc une circulation accrue des œuvres pour ouvrir la lecture à tous : l’industrie du livre en tant que secteur fait face à de nombreux défis susceptibles de ralentir, voire entraver, sa croissance.

Enthousiasmes et douche froide

L’aspect numérique n’est pas oublié : le Parlement « préconise l’interopérabilité des livres numériques entre les appareils, car les consommateurs devraient pouvoir acheter leurs livres numériques auprès de n’importe quel fournisseur, quel que soit leur appareil de lecture numérique, et consulter, lire, stocker et transférer n’importe quel livre numérique dans n’importe quel format ». Amazon et son Kindle apprécieront cette perspective.

« Son projet, ainsi que la majorité des propositions d’amendements, abordent bien les préoccupations actuelles des éditeurs. Ce texte devrait nous permettre de nous appuyer sur des messages politiques positifs avant les élections européennes de mai 2024 », estime le Syndicat national de l’édition, dans une lettre à ses membres.

Soutenir l'édition en Europe

Dès à présent, le rapporteur formule plusieurs recommandations à travers quatre axes.

Renforcer l’accessibilité aux livres

Le rapporteur souligne l’importance des différents acteurs du secteur du livre (auteurs, éditeurs, libraires, traducteurs, bibliothèques, etc.) et appelle à une coopération mutuellement bénéfique entre eux. Il propose des mesures pour élargir l’accès à la culture pour les personnes handicapées, notamment en améliorant l’accessibilité des livres pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il invite les États membres à transposer l’Acte législatif européen sur l’Accessibilité.

Soutenir la circulation des livres européens

Il recommande une augmentation du budget du programme « Europe créative » pour soutenir la traduction des livres et réduire la fragmentation linguistique et géographique du marché. Il encourage également les États membres à soutenir les librairies et bibliothèques locales afin de promouvoir la diversité culturelle.

Promouvoir la culture de la lecture

On en appelle ici à des initiatives pour encourager la lecture dès le plus jeune âge et pour promouvoir la visibilité des œuvres littéraires européennes. Il suggère la mise en place de chèques culturels pour faciliter l’achat de livres et l’instauration d’un label pour valoriser les librairies indépendantes.

Relever les défis futurs du secteur du livre

Saluant les efforts pour réduire les conséquences environnementales de la production de livres, le rapporteur souligne l’importance de soutenir la transformation écologique du secteur. Il met en lumière les opportunités et les risques de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur et appelle à la transparence dans la formation de l’IA. Il demande également l’interopérabilité des livres numériques et des appareils de lecture, ainsi qu’une exonération de TVA sur les livres pour rendre les livres plus abordables.

On retrouvera l'intégralité du projet de rapport ci-dessous, ainsi que les différents amendements déjà déposés à cette adresse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0