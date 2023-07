Lire et Faire Lire renouvelle l'opération Sacs de Pages en 2023

L’association Lire et Faire Lire a distribué un total de 3445 livres dans 543 centres d’accueil collectifs répartis dans 69 départements. Ces livres proviennent de 18 maisons d’édition jeunesse, à savoir Actes Sud, Cambourakis, Didier Jeunesse, L’école des loisirs, Les éditions du Pourquoi pas, Gautier-Languereau, Les Grandes personnes, Hachette, Hatier, HongFei, La joie de Lire, Kilowatt, La Martinière jeunesse, Sarbacane, Syros, Thierry Magnier, Utopique et Victorie Music — Les éditions des Braques.

Depuis de nombreuses années, et encore en 2023, le ministère de l’Éducation nationale (DJEPVA) et le Centre national du livre (CNL), qui est un établissement public relevant du ministère de la Culture, soutiennent l’initiative Sacs de Pages. Lire et Faire Lire est partenaire de la 9e édition de la Fête du livre jeunesse Partir en livre proposée par le Centre national du Livre. Sacs de Pages fait également partie du dispositif Vacances Apprenantes du ministère de l’Éducation nationale, ainsi que des activités du Plan Mercredi.

Les lectures et les activités complémentaires proposées dans le livret d’accompagnement ont pour objectif d’intégrer la lecture dans les temps de loisirs des enfants, de favoriser une culture commune autour de la littérature jeunesse et des thèmes abordés, ainsi que de promouvoir la pratique d’activités culturelles et sportives en lien avec les lectures faites par les bénévoles.

38 albums et romans jeunesse ont été répartis en trois sélections, adaptées aux différents âges des enfants bénéficiaires (2-5 ans, 6-12 ans et 2-12 ans).

Voici quelques exemples :

L’apprenti sorcier de Paul Dukas (Actes Sud) ; La guitare dans la vitrine de Olivier Libaux et Jean-François Martin (Actes Sud) ; Même mon prénom est une chanson de Thomas Scotto (Actes Sud) ; Milo joue du tambour de Eva Susso, Benjamin Chaud et traduit par Marie Valera (Cambourakis).

Dada Blues de Thomas Milanese (Les éditions du Pourquoi pas ?) ; Ma musique de nuit - La danse des signes de Marie Colot (Les éditions du Pourquoi pas ?) ; Poème en jaune de Lucie Félix (Les Grandes Personnes) ; Il était 343 fois d'Anne-Florence Lemasson et Dominique Ehrhard (Les Grandes Personnes).

Sophie et le cor des Alpes de Hans Traxler, traduit par Génia Catala (La joie de lire) ; Mon voeu c’est toi de Arnaud Tiercelin (Kilowatt) ; Un air de violoncelle d'Adèle Tariel (Kilowatt) ; La danse de l’oiseau de Céline Ripoll (La Martinière jeunesse).

