Chloé Samaniego rejoint l'Institut français

À l’occasion de ses 50 ans, Auzou diversifie son offre et se lance dans l’audio avec sa boîte à Héros. Un objet pratique, intuitif et sans ondes qui contient 25 histoires. Par la suite, les petits auditeurs seront en mesure de compléter l’offre via un magasin en ligne évolutif qui compte d’ores et déjà plus de 200 contenus.