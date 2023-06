Bookdealer : les défis de l'e-commerce pour les libraires indépendants

« Aujourd'hui, nous sommes certainement plus conscients », affirme Leonardo Taiuti, trois ans après notre première rencontre. La plateforme comptait à ses débuts environ 400 librairies pour près de 700 aujourd'hui.

Le tournant a eu lieu en avril 2022, lorsque, comme le dit Leonardo, « nous avons entamé un processus d'accélération avec SocialFare à Turin, qui nous a fourni les ressources économiques nécessaires. Leur véhicule d'investissement a investi dans Bookdealer : nous sommes devenus des associés. »

Ce soutien a également été fondamental du point de vue de l'organisation et de la gestion : « Nous n'avions pas d'expérience dans la gestion quotidienne d'une start-up, nous faisions tout autre chose [les deux fondateurs sont libraire et éditeur, NdR] et nous avions besoin d'être guidés dans certaines dynamiques et mécanismes. »

La seconde étape importante dans l'histoire de cette start-up se situe entre décembre et janvier 2023, lorsque 200.000 € et 75 nouveaux membres ont été recueillis par le biais de l'equity crowdfunding. Grâce à ces nouveaux investissements, Bookdealer connaitra de nombreuses nouveautés au cours de la période à venir.

Une offre élargie

« La première d'entre elles est le changement radical du site, qui sera lancé entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, avec une nouvelle configuration. » Désormais, l'utilisateur saura en temps réel si le livre qui l'intéresse est présent et dans quelle librairie du circuit.

De plus, « nous inclurons des nouvelles typologies des produits. Il n'y aura pas seulement de livres en italien, mais aussi tout ce qui n'est pas directement lié au livre, c'est-à-dire des CD, des DVD, des jeux vidéo, des jouets… » explique t-il.

Il est important de rappeler que la librairie sera toujours incluse dans le processus de vente : « Nous gérons les ventes de ces nouveaux produits, mais nous reversons une partie des recettes de ces ventes aux librairies. » En plus de ces produits, des livres en langues étrangères (anglais, français, espagnol et autres) et des ebooks seront bientôt disponibles.

Une autre nouveauté concerne l'auto-édition : « Nous avons signé un accord exclusif avec Youcanprint, la maison d'édition de référence pour l'auto-édition en Italie, et donc, avec ce partenariat, nous allons lancer une série d'initiatives de promotion et de communication » dans un secteur vers lequel les librairies indépendantes ont tendance à être un peu « méfiantes » .

Le défi de la visibilité…

« Nous activons depuis quelques années le mode dropshipping : la librairie peut ne pas s'occuper de l’expédition ». En effet, « la librairie reçoit une commande, Bookdealer l'expédie et elle reçoit un pourcentage du prix de vente du livre : avec les nouveaux produits, ce sera la même chose ».

Ce nouveau site de e-commerce pour les librairies indépendantes italiennes vise à « étendre le réseau autant que possible, faire beaucoup de branding et se faire connaître ». C'est pourquoi de nombreuses collaborations ont été mises en place avec différents partenaires, des réseaux sociaux du livre comme Anobii aux festivals littéraires, qui partagent le même univers de valeurs que Bookdealer et qui sont en quelque sorte ses alliés dans cette défense de l’indépendance éditoriale.

Pour donner quelques exemples, Leonardo rappelle comment « Anobii a mis Bookdealer comme principal vecteur d'achat à la place d’Amazon » : un signal fort en termes de communication et d’impact. Par ailleurs, les producteurs des box littéraires Romanzi.it sont eux aussi devenus des partenaires : les box peuvent en effet être achetés en drop shipping sur Bookdealer.

…et du retour des lecteurs en librairie

Par ailleurs, ces dernières années Bookdealer a dû aussi faire face à un changement dans les pratiques d’achat des lecteurs italiens suite à la pandémie. Comme le révèlent les données de l’AIE, après la réouverture des librairies, une reprise des ventes dans les magasins physiques italiens a été remarquée.

Ces tendances ont-elles causé des difficultés à Bookdealer ? Selon Leonardo, grâce à l'expérience de la pandémie en partie, « de nombreux libraires ont compris l'importance d'être en mesure de vendre des livres en ligne. Nous n'avons pas constaté de baisse importante des commandes, mais une petite contraction est indéniable. »

Il rappelle toutefois que l'objectif de Bookdealer n'est pas d'empêcher les clients de se rendre dans les librairies physiques, mais « d'intercepter d'autres lecteurs qui ne seraient peut-être jamais allés dans les librairies ».

Un nouveau business model

Quel est le bilan de ces trois premières années d'activité ? Voici, selon Leonardo, une question difficile : « Je m'attendais en fait à beaucoup plus d'enthousiasme pour ce projet, mais nous envisageons maintenant de changer radicalement notre business model et de ne plus retenir des pourcentages sur chaque commande, mais de proposer un abonnement pour que 100 % de la commande soit laissée aux librairies, qui ne paieraient qu'un abonnement. »

Il s’agit donc d’un changement très important, qui prévoit d’adopter le même modèle que Netflix ou Amazon : « De cette manière, les libraires pourraient utiliser Bookdealer comme s'il s'agissait d’un e-commerce propriétaire collectant 100 % », et la plateforme pourrait avoir un revenu fixe.

Selon Leonardo, « l'adhésion spontanée a été un peu tiède ». Si les objectifs sont nombreux, la feuille de route est claire :

- Atteindre 1000 librairies inscrites d'ici l'été 2024 ainsi que 100.000 utilisateurs d'ici 2024

- Mettre en vente de nouveaux produits dans un délai d'un mois

- Rendre disponible aux utilisateurs l’indication des stocks des librairies.

Après les débuts quelque peu difficiles de cette aventure, Leonardo est confiant : « Ces changements vont donner un nouvel élan à notre activité. »

Crédits photo : rupixen/unsplash