La Journée mondiale des réfugiés, portée par la lecture

Le projet « Tales of EUkraine » (TEUk), conçu par la Fédération des éditeurs européens (FEP) et l’Institut ukrainien du livre (UBI), et soutenu financièrement par le programme Creative Europe de la Commission européenne, débute son voyage en Italie à Naples.

Les ouvrages furent ainsi remis aux enfants, adolescents et associations qui ont pris part à une célébration organisée à Naples. Les trois livres offerts sont Il gatto, il gallo e la volpe de Graziella Favaro (Carthusia), Comunque spero de Lesja Ukrainka, illustré par Sonia Maria Luce Possentini (Carthusia), et Il custode del bosco d'Oleksij Cherepanov (Il Castoro, éditeur du Petit prince en Italie).

Soutenu par Creative Europe, TEUk a pour objectif de favoriser la publication et la diffusion à travers l’Europe de livres bilingues dédiés aux enfants et adolescents ukrainiens en exil, ainsi qu’à leurs nouveaux camarades de classe et amis. En plus de l’Association italienne des éditeurs se retrouvent celles de Pologne, d’Allemagne, de Bulgarie, de Roumanie et de Slovaquie.

« La distribution de ces premiers exemplaires concrétise un magnifique projet, fortement soutenu par la FEP en Europe et l’AIE en Italie, en guise de solidarité avec l’univers littéraire ukrainien », soulignait Ricardo Franco Levi, président de l’AIE et de la FEP. « En tant qu’éditeurs, nous considérons le livre comme un outil d’échange et de rapprochement entre les cultures. Ces ouvrages bilingues fourniront aux adolescents et aux enfants ukrainiens la possibilité de garder un lien avec leur pays d’origine. »

« Dans ces moments de profonde douleur pour les migrants qui ont trouvé la mort dans nos mers, dont un grand nombre d’enfants, la célébration de la Journée mondiale des réfugiés revêt une importance encore plus grande », indiquait le maire de Naples, Gaetano Manfredi. « Comme l’a prouvé l’accueil dans notre port et les actions quotidiennes de nos institutions, Naples est une cité qui se mobilise pour un accueil respectueux des personnes fuyant la guerre, la persécution et la pauvreté ».

