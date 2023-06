Les femmes à l'honneur au Salon du Roman Historique de Levallois 2023

La présidence de cette 12e édition a été confiée à Annick Cojean, grand reporter au Monde et biographe de Simone Veil et Gisèle Halimi pour une édition pour partie consacrée à l’Histoire des femmes.

En rencontre ou sur les stands des libraires, le public pourra échanger avec Didier Decoin et Pierre Assouline, de l’Académie Goncourt, Dominique Bona, de l’Académie française, le chanteur et musicien Joseph d’Anvers, Christophe Boltanski, Adèle Bréau, Camille Pascal, Jean des Cars, Christine Orban, Romain Slocombe, Alexandra Koszelyk, Adeline Fleury, Sophie des Déserts, Isabelle Duquesnoy... ; les auteurs et illustrateurs BD Mark Eacersall, Jean-Sébastien Bordas, Jean-Yves Le Naour, Isa Python... ; et les auteurs jeunesse Maïa Brami, Isabelle Collombat, Manon Paulic, Nathalie Somers...

Le Prix des lecteurs de Levallois est un rendez-vous attendu du Salon du Roman Historique. Qui de Nicole Bacharan, Hugo Boris, Laurent Decaux, Xavier Le Clerc, Myriam Leroy, Julia Minkowski, Alexia Stresi ou Laura Ulonati rejoindra Stéphane Audeguy, Adrien Borne, Lola Lafon ou encore Carole Martinez au palmarès de ce beau prix littéraire, organisé en partenariat avec l’hebdomadaire Le Point ? Le 5e Prix des jeunes lecteurs sera, lui, décerné par les élèves des écoles levalloisiennes qui devront départager six ouvrages en lice.

À l’habitude, le Salon du Roman Historique proposera de nombreuses animations grand public, deux spectacles et une exposition. La Grande Dictée de l’Histoire mettra à l’épreuve les férus d’orthographe et les admirateurs de Gabrielle Chanel. En amont du festival, une randonnée littéraire invitera les écoliers à découvrir les livres de Barroux, Raphaël Fejtö et Christine Palluy.

Jeudi 29 juin à 19h à La Médiathèque Gustave Eiffel, La vérité sur Bébé Donge, le film d’Henri Decoin, adapté du roman de Georges Simenon, sera présenté par Didier Decoin, écrivain et président de l’Académie Goncourt.

Pour clore cette 12e édition, un hommage sera rendu à Colette dont on commémore le 150e anniversaire de la naissance. Éric Genovese, de la Comédie-Française, lira des extraits du Blé en herbe, accompagné par un quatuor de musiciennes du Conservatoire de Levallois.

Voici le programme complet :

Crédits photo : Salon du Roman Historique de Levallois