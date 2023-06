Guerre en Ukraine : une autrice autocensure son roman sur la Russie

Février 2024 marquera le deuxième anniversaire de l’invasion russe en Ukraine. Ce devait également être la date de parution de The Snow Forest. Mais, suite à une vague de commentaires de la part de ses lecteurs, en particulier ceux originaires d'Ukraine, Elizabeth Gilbert a annoncé repousser de manière indéterminée la publication.

Tout commence par une annonce sur les réseaux sociaux de l’autrice. Il y a deux semaines, Elizabeth Gilbert explique l’expérience à l’origine de The Snow Forest, son dernier titre en date. Dans cette nouvelle fiction historique, elle s'intéresse à une famille de fondamentalistes religieux russes, exilée en Sibérie au début du XXe pour échapper au gouvernement soviétique tout en protégeant la nature de l’industrialisation.

Les réponses n’ont pas tardé à pleuvoir sur toutes les plateformes. Twitter, Instagram et même Goodreads, de nombreux lecteurs ukrainiens craignaient que l’auteure ne dépeigne une vision romancée de la Russie, alors même que Moscou est accusé de crimes de guerre.

En réponse, le 12 juin dernier, soit une semaine après l’annonce de son roman, elle explique dans une nouvelle vidéo avoir été à l’écoute des commentaires, au point de reporter la parution. « J’ai reçu une importante vague de commentaires négatifs de la part de mes lecteurs ukrainiens, qui étaient très en colère, tristes, déçus et peinés que je choisisse de publier mon livre en ce moment. »

Et l’écrivaine de poursuivre : « Je ne veux pas ajouter de douleur à un groupe de personnes qui ont déjà subi et qui continuent de subir des préjudices graves et extrêmes, » avant d’expliquer se tourner vers d’autres projets livresques.

Guerre et liberté d'expression

Pour autant, cette décision de repousser l’ouvrage n’a pas non plus fait l’unanimité dans le monde littéraire. Le choix d’Elizabeth Gilbert soulève de nombreuses inquiétudes concernant la place de la Russie dans la fiction contemporaine, et certains acteurs y voient même un acte d’autocensure.

Mary Rasenberger, directrice générale de l'Author’s Guild, organisation d'auteurs américains, a déclaré qu'elle soutenait le droit de Gilbert de prendre des décisions concernant la date de publication de son livre, nuançant néanmoins son propos. Elle s’est dite inquiète quant à la façon dont les auteurs se sentent de plus en plus vulnérables aux mouvements en ligne et autres pressions.

Suzanne Nossel, directrice générale de PEN America, a déclaré que « la publication d’un roman se déroulant en Russie ne doit pas être présentée comme un acte exacerbant l’oppression. Le choix de lire ou non le livre de Gilbert appartient aux lecteurs eux-mêmes et ceux qui en sont troublés doivent être livres d’exprimer leur point de vue », rapporte le New York Times.

