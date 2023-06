Mort de Silvio Berlusconi, le seigneur de l’édition en Italie 

Au cours des décennies, Silvio Berlusconi a incarné une personnalité incontournable de la politique italienne, considérée comme le symbole du « rêve italien » pour de nombreux Italiens. Pour ses partisans politiques, il représentait l'espoir d'une révolution libérale ; pour ses opposants, une forme de menace pour la démocratie.

Dès 1990, l'homme d'affaires s'implique dans l'industrie du livre, à travers sa holding Fininvest : la première incursion se concrétise par l'absorption du groupe Mondadori. À cette époque, Silvio Berlusconi, alors chef du gouvernement italien, fait face à des accusations de corruption de juges et d'avocats lors de cette transaction.

Vingt ans plus tard, au terme d'un procès établissant sa culpabilité, Fininvest est contraint de verser 560 millions € au groupe industriel de Carlo De Benedetti : le CIR (Compagnie Industriali Riunite / Compagnies Industrielles Réunies). Ce dernier était le concurrent au rachat et l'accusait de malversations. Bienvenue dans la galaxie et les méthodes Berlusconi.

L'empire familial...

Avec le temps, Mondadori diversifie son activité dans l'édition. Le groupe regroupait des entreprises dédiées à la fiction littéraire, mais aussi à la non-fiction, à l’art illustré, aux livres pour enfants, aux manuels universitaires et scolaires, et aux lectures d’évasion et de divertissement. Il place d'ailleurs sa fille à la présidence de l'entreprise en 2005.

Mondazzoli, l'histoire en marche

Et en 2015, coup de tonnerre : la structure s'offre la filiale RCS librairi Mediagroup – qui contient de prestigieuses maisons italiennes comme Bompiani ou Rizzoli. En dépensant 127,5 millions €, Mondadori détenait alors 40 % du marché national : une domination qui l'affublera du sobriquet « Mondazzoli ».

On se rappelle alors de l'intervention de l'éditrice de la maison éponyme, Liana Levi juste avant la signature qui avertissait qu'il s'agit d'un « secteur artisanal, où toute concentration trop importante nuit tant au travail éditorial qu'au développement économique et à la fluidité de la chaîne du livre ».

Même l'écrivain Umberto Eco, s'était engagé contre ce rapprochement : « Quand un groupe devient plus puissant que tous, la libre concurrence est en crise. »

Croissance continue

L'entité ne s'arrêtera pas en si bon chemin. En juin 2022, Mondadori annexe sa première maison de manga, Star Comics, leader du secteur de la bande dessinée pour le marché du livre.

Le 16 décembre 2021, Mondadori devient officiellement le premier acteur du marché de l'édition de livres scolaires, en annonçant l'acquisition de 100 % de De Agostini Scuola.

D'ailleurs, alors que le Salon du livre de Paris 2023 mettait l'Italie en lumière, on se remémore à nouveau le jour où Silvio Berlusconi a boudé l'édition 2002 de la manifestation alors que son pays était l'invité d'honneur.

L'industrie du livre en émoi...

Ricardo Franco Levi, président de l’Association italienne des éditeurs, apporte son soutien « à la présidente du groupe Mondadori, Marina Berlusconi, et à l’ensemble de la famille » dans un communiqué. Et d’ajouter : « Sous sa direction, dans un premier temps, puis après un passage de relais à sa fille, Mondadori s’est toujours développé en plaçant le livre au centre de son activité. »

Une tradition perpétuée qui a fait de Segrate, ville où est basé le siège social du groupe, « l’un des lieux de référence de l’industrie italienne du livre ».

En 2001, deux livres consacrés à l'homme ont été publiés : L'odeur de l'argent - Les origines et les dessous de la fortune de Silvio Berlusconi par Marco Travaglio et Elio Veltri (Fayard) et Main basse sur l'Italie. - La résistible ascension de Silvio Berlusconi pour Eric Jozsef (Grasset). En 2015, il se confiait à Alan Friedman

dans My Way (Trad. Joseph Antoine et Yves Forget-Meunot, Michel Lafon).

Autant d'occasions de plonger dans les malversations et montages financiers qui conduisirent M. Bunga Bunga à se faire sanctionner par la justice... quand elle le put.

Crédits photo : European Parliament, Silvio Berlusconi, CC BY-NC-ND 2.0