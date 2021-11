Marina Berlusconi : la vigueur de l'industrie du livre et le succès de Mondadori

« Ce moment de grâce pour l’industrie du livre réchauffe le cœur », indique la présidente de Mondadori au Corriere della Sera. « Je ne parle pas seulement comme éditrice ni lectrice, mais en tant que citoyenne de ce pays. Car, bien que le virus reprenne sa course, c’est l’un des signes qui autorisent la confiance et l’optimisme dans une Italie qui, à son tour, vit un instant de grâce. »

Si Marina Berlusconi s’exprime avant tant de facilité, personne n’est dupe : son papa Silvio, récemment acquitté par le tribunal de Sienne, s’est lancé dans la course électorale. Le multimilliardaire de 85 vise ouvertement la présidence de la République italienne, poste certes plus honorifique que sous nos latitudes… mais avec un symbole lourd.

Reste que Marina Berlusconi entend avant tout s’exprimer dans cette longue interview en qualité de présidente de Mondadori. L’entreprise devrait d’ailleurs afficher « des marges nettement supérieures à celles de 2019 », année qui s'était terminée sur 28,2 millions € de bénéfices. Les résultats des trois premiers trimestres pointent 588,9 millions € de chiffre d’affaires, avec un résultat net de 49,4 millions € (174,5 % de mieux qu’en 2020 sur la même période).

2021, année record

Après une pandémie de 2020 qui avait ramené les ventes de livres à néant durant le printemps, et une hausse enregistrée par la suite, le groupe de Marina Berlusconi clôturera « en très forte hausse ». De quoi récompenser, souligne la présidente, « la stratégie, de plus en plus centrée sur le cœur de métier. Les sociétés investissent, et nous avons encore beaucoup investi dans le livre cette année », pointe-t-elle. A commencer par le rachat d’Agostini Scuola, récemment validé par la commission sur la concurrence.

« Je considère que ce renouveau du livre représente quelque chose d’important pour tout le monde. Bien entendu, les chiffres doivent être pesés, certaines analyses demeurent contradictoires. Mais dans tous les cas, un pays qui lit plus est un pays qui a plus d’avenir », insiste Marina Berlusconi. Une poussée de 2020 à 2021 en partie due, reconnaît-elle, aux actions du gouvernement et sa politique incitative : « L’habitude de lire acquise durant le confinement ne s’est, pour le moment du moins, pas perdue. »

Un constat que ActuaLitté avait effectué également lors du Salon du livre de Turin : l’édition 2021, exceptionnellement déplacée en octobre dernier, aura réuni un public nombreux et particulièrement soucieux de retrouver les échanges, les stands et les contacts avec les auteurs.

Parmi les mesures, celle d’une législation pour réglementer la filière, présentée en novembre 2020 par le ministre de la Culture, Dario Franceschini. Plusieurs solutions mises en place en 2020 visaient à stimuler l’achat de livres auprès des librairies voisines, par les bibliothèques – une enveloppe fut constituée à cette fin.

Dans le même temps, l’Italie enregistre une hausse du PIB de plus de 6 % — chose qui n’était pas arrivée depuis 60 ans, poursuit Marina Berlusconi. Le taux de vaccination place le Bel Paese parmi les premiers au monde.

Reste que le monde l’inquiète par certains aspects : la cancel culture, qui a récemment conduit à la démolition de statues de Christophe Colomb, ainsi que la censure d’auteurs majeurs, atteste d’une « fermeture idéologique obtuse ». Dont l’Italie serait encore épargnée. Non que le racisme soit nié, mais il est alors « combattu avec une autre forme de racisme », analyse-t-elle.

Pour 2022, le groupe Mondarori a déjà entamé et communiqué ses projections : la croissance viendra notamment du côté de la distribution, pour des éditeurs tiers. Récemment, l’entreprise a acquis 50 % de la société Agenzia Libraria International, spécialisée dans ce segment. Et sur la base des négociations, ALI vendra les 50 % restant d’ici le 30 juillet 2025. Cette société qui appartient à la famille Belloni œuvre depuis une cinquantaine d’années avec 80 maisons d’édition dans son portefeuille.

crédits photo : Marina Belusconi - Mondadori