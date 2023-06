Bolloré acquiert Hachette, aux conditions de Bruxelles

En avril 2023, Amazon France annonçait officiellement l'ouverture de son premier site lié à un service d'impression à la demande sur le territoire. Situé à Brétigny-sur-Orge, il permet aux auteurs autopubliés via Kindle Direct Publishing et aux éditeurs « d'imprimer et d'expédier un ouvrage aux clients dans un délai de deux jours ». Et à Amazon d'améliorer sa logistique et sa rentabilité.