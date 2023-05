L'avenir d'Editis avec Daniel Kretinsky : à l'avis, à la mort ?

Le groupe du milliardaire tchèque est connu pour investir parfois dans le volet industriel, parfois en tant que financier. Son projet d’un puissant groupe médiatique a déjà débuté avec la presse : l’audiovisuel (le rachat avorté de Brut le démontre) et l’édition constitueraient alors les prochaines étapes.

CMI France se positionne déjà comme l’un des trois acteurs de la presse magazine (Reworld Media et Prisma demeurent devant). Mais de l’avis des analystes, la maison-mère EPH (axée sur l’énergie), dispose de ressources financières suffisantes pour ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Avis, avis...

Pour les différents comités d’Editis, formuler un avis (positif ou négatif, d’ailleurs, seul importe qu’un avis soit rendu) impliquait des réponses précises. En reprenant 100 % du groupe éditorial, sur fonds propres, Daniel Kretinsky coche plusieurs cases. Notamment parce qu’aucune dette ne pèsera sur Editis — contrairement au montage financier lors du rachat par Planeta. À l’époque, un LBO avait permis la transaction, mais obligeait Editis à rembourser sa propre vente.

Editis serait aujourd’hui en capacité d’autofinancement, mais sans le soutien de l’actionnaire, impossible d’effectuer des emplettes. Évidemment, l’acheteur se réserve un droit d’inventaire : le repreneur est décidé à respecter l’identité de l’entreprise (combinaison de maisons d’édition et d’Interforum, diffusion et distribution), par souci de cohérence. Ce n'est pas un gage sur l’avenir, certes, mais face aux instances représentatives du personnel, on brandit une vision stratégique forte.

Cette dernière passerait par plusieurs chantiers : recruter éditeurs et auteurs, en littérature générale par exemple, mais également acquérir des maisons. Le volet Éducation suivra la piste de la modernisation, de même que pour l’outil logistique d’Interforum.

Rentabilité revue et corrigée

Quel sera l’impact sur l’emploi de ce rachat ? Il semblerait que le cabinet Rise servira de consultant sur les évolutions prochaines. La transformation semble inévitable, avec mobilité interne ou externe — et classiquement, les non-remplacements ou dégraissages de services supports…

Mais nul ne s’y trompe : Kretinsky entend concurrencer Hachette Livre sur le plan de la rentabilité — bien que le business plan ne soit pas encore construit. On vise une profitabilité de 7 % du CA, soit 65 millions €, pour 2025 (contre 34 millions € en 2022). Si Hachette affichait 12 %, CMI France vise 10 à 15 % d’ici cinq ans pour Editis. De source syndicale, on s'inquiète d'une pareille perspective : « Les discours qu'on nous a servis, sur l'harmonisation des coefficients de salaires, le bien-être au travail : comment tout cela deviendrait possible avec de telles attentes ? »

Notons que les achats de papiers, côté presse et livre réaliseraient possiblement des économies au niveau global.

Quant à la question Fnac, et l’obstacle que le distributeur représenterait pour la Commission européenne, aucune avancée. Plus importante cliente d’Editis, avec 10 % du chiffre d’affaires du groupe — devant Amazon, soit dit en passant —, la GSS ne poserait aucune difficulté. ActuaLitté avait appris que Bruxelles ne réagirait pas sur le sujet, tant que Kretinsky demeurait sous les 30 % du capital.

L'effacement de Vivendi

La suite sera de toute manière délicate : entre le 14 juin et le closing (le transfert de propriété après paiement), Vivendi conservera les actions d’Editis, tout en ayant obligation de couper les liens avec sa future ex-filiale. Un gestionnaire, mandaté par la CE, y veillera alors. Il aura notamment pour mission de garantir la viabilité économique d’Editis, ainsi que sa compétitivité et sa valeur.

En outre, et jusqu’à la fin de l’opération, le repreneur a interdiction d’approcher de loin, mais surtout de près, Editis.

Et la question de la future direction générale du groupe revient, évidemment. « Daniel Kretinsky ne vient pas de l’édition : il aura à recruter une personnalité qui connaisse le marché », assure un proche du dossier. En outre, Denis Olivennes, lors de ses différentes rencontres avec les CSE affirmait son intention d’être plus impliqué que l’actuel président du directoire, Arnaud de Puyfontaine. « On attend de voir. Plusieurs noms circulent. » Comme celui de Gilles Haéri, une hypothèse que ActuaLitté avait longuement examinée. « Dans tous les cas, Michèle Benbunan s'en va : elle parle de l'avenir de la société clairement sans elle », nous confie-t-on.

À marche forcée

Reste maintenant à connaître les avis des comités. « CMI n’a pas besoin qu’ils soient positifs ou négatifs : ils ont besoin d’un avis rendu, pour alimenter le dossier à Bruxelles », relève une source syndicale. « Sauf qu’il y a encore tant de flous autour de tout cela. » Car, certains syndicats au sein de ces entités affirmaient qu'ils manquaient d'éléments pour se prononcer.

« La direction d’Editis a insisté pour que les avis soient rendus et personne n’a compris cet empressement à mettre en œuvre l’information-consultation », souligne-t-on. « Que ce soit la Commission européenne, ou même Secafi [le cabinet qui accompagne les IRP, NdR], cette marche forcée n’avait aucun sens. »

Et de fait : comment s’exprimer alors que Bruxelles attendra le 14 juin ou rendre un avis éclairé, sans la décision finale ? « Cela signifie que l’on avance sans connaître les éventuels griefs et remèdes que proposerait CMI », poursuit un proche du dossier.

En outre, même Vivendi aurait concédé une rallonge du délai légal, face à un démarrage hâtif. Pression du futur actionnaire ? Réticence du futur ex-actionnaire ? « Quand on est poussé de la sorte, dans une forme de précipitation, comment envisager sereinement la suite ? » Certains regrettent déjà de n’être pas allés devant le tribunal judiciaire, pour obtenir les éléments et documents nécessaires. Car en cas de difficultés à les obtenir, le juge est en mesure d’octroyer un délai supplémentaire.

Crédits photo : siège social d'Editis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0