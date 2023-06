Dua Lipa étoffe Service95 d'un club de lecture

Annoncé par un post instagram, le Service95 book club vient enrichir son bulletin hebdomadaire éponyme. Publipostage de lifestyle fondé en 2021, le premier numéro de la newletter Service95 est sorti le 3 février 2022. Recommandations, conseils de voyage, politique et lettre rédigée par Dua Lipa en personne, il ne manquait plus qu’une section lecture pour compléter le tout.

En pleine préparation de son troisième album, la Britannique écrit : « D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un livre avec moi, où que j’aille, lire est une de mes plus grandes inspirations, d’où ce club de lecture, pour que nous puissions partager nos découvertes. » Une dizaine de photos accompagne le post retraçant l’histoire de la chanteuse avec les ouvrages : d’elle petite fille à une pile à lire plus récente…

Le site du club de lecture précise que chaque mois l’ouvrage sera choisit par Dua Lipa. Il pourra s'agir de fiction mais aussi de mémoires ou encore de manifeste, tout genre allant des sorties récentes aux titres plus classiques. La sélection sera accompagnée de guide de discussion et de liste de conseils pour aller plus loin afin de mieux comprendre les écrivains, leurs inspirations ainsi que les mondes qu’ils créent.

En premiers lieux et pour le mois de juin, c’est le Booker Prize 2020 qui a été choisi avec Shuggie Bain de Douglas Stuart (trad. Charles Bonnot chez Globe). Dua Lipa a également rencontré l'auteur au Hay Festival du Pays de Galles le 3 juin dernier, afin d'enregistrer un épisode spécial de son podcast : Dua Lipa: At Your Service.

Mais l'artiste n’est pas la première star à partager son amour de la lecture. On citera, parmi les plus connus Oprah Winfrey qui a débuté en 1996, Reese Whitherspoon et ses personnages principaux exclusivement féminins, le club de lecture féministe instersectionnel d’Emma Watson : Our Shared Shelf.

Ou encore la chanteuse Florence Welch de Florence and the Machine intitulé Between Two Books et enfin l’actrice Emma Roberts qui, avec Belletrist, met en lumière les librairies indépendantes des Etats-Unis en général et de Los Angeles en particulier.

Crédits photo : Dua Lipa par DeShaun Craddock (CC BY-NC-ND 2.0)