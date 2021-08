Reese Witherspoon vend son club de lecture pour plusieurs millions $

Hello Sunshine, société créée en 2016 par Reese Witherspoon, en coentreprise avec Otter Media, filiale de l'opérateur téléphonique américain AT&T. L'entreprise réunit diverses activités, notamment de la production de films (Gone Girl) et de séries (Big Little Lies), mais aussi des podcasts et des contenus audiovisuels pour enfants.

Hello Sunshine abrite également le club de lecture de la star, Reese's Book Club. Celui-ci est né en avril 2015, alors que la star publiait une chronique du livre Luckiest Girl Alive de Jessica Knoll sur Instagram. Avec ses 4 millions d'abonnés à l'époque, le titre avait connu un fameux succès en librairie — aujourd'hui, Witherspoon compte 25 millions d'abonnés sur le réseau social...

Autant dire que le club de lecture est devenu un argument de choix pour les partenariats et autres collaborations, notamment en matière de productions d'adaptations audiovisuelles de livres. Aujourd'hui, ce club dispose de sa propre application, avec sa boutique en ligne et même sa bourse de résidence pour les autrices.

Selon les informations du Wall Street Journal, le fonds d'investissement Blackstone Group Inc. débourse 900 millions $ pour le rachat de Hello Sunshine, avec près de 500 millions $ pour le seul rachat des actions de AT&T Inc. et Emerson Collective, notamment. Witherspoon restera bien sûr actionnaire de la nouvelle entité, dont les détails n'ont pas encore été dévoilés.

« J'ai créé cette société pour changer la manière dont les femmes sont représentées dans les médias. Ces dernières années, nous avons vu nos missions se développer à travers les livres, les films, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous faisons un pas de géant en nous associant avec Blackstone [...] », s'est félicitée Reese Witherspoon, dans un communiqué.

A priori, la société envisagerait des développements vers la vente en ligne, notamment. La nouvelle entité sera dirigée par Kevin Mayer et Tom Staggs, venus de chez Disney.