Puissante féministe, l'artiste ghanéenne Ama Ata Aidoo est décédée

La nouvelle est arrivée dans un communiqué de la famille de l’artiste annonçant que cette dernière s’en était allée après une courte maladie. Ils demandent également le respect de leur intimité pour leur permettre de faire leur deuil, explique la BBC.

Ama Ata Aidoo était une féministe aguerrie. Figure importante de la scène littéraire et culturelle africaine, elle a occupé des postes clés dans le domaine de l’éducation et de la promotion de la culture au Ghana. Elle a, en particulier, été ministre de l’Éducation de son pays pendant dix-huit mois à partir de 1982.

Elle s’est essayée à divers genres tels que la poésie, le théâtre et la fiction. Ses œuvres explorent en général les thèmes de l’identité, du genre, de la culture et des relations interpersonnelles. Elle fut par ailleurs la première autrice de théâtre africaine à être publiée.

Parmi ses ouvrages les plus célèbres, on retrouve la pièce de théâtre The Dilemma of a Ghost (1965), le recueil de nouvelles No Sweetness Here (1970) et le roman Changes : A Love Story (1991) qui remporta le prix du Commonwealth Writers en 1992. Ce dernier a été traduit en 2008 aux Éditions Zoé sous le titre Désordres amoureux, par Eloïse Brezault et Catherine Tymen.

Aidoo n’hésitait pas à donner de la voix pour dénoncer ce qu’elle a appelé la « perception occidentale selon laquelle la femme africaine est une misérable opprimée » et les traditions héritées de la domination britannique, entre 1821 et 1957. De plus, avec sa fille Kinna Likimani, Aidoo a créé la Fondation Mbaasem au Ghana pour soutenir les écrivaines africaines.

Crédits photo : Ama Ata Aidoo à Africa Writes 2014 par RAS News & Events (CC BY-NC-ND 2.0)