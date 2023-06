Aux États-Unis, une année 2022 en repli pour l'édition

Les données préliminaires sur l'année 2022, publiées il y a quelques semaines, anticipaient un peu le diagnostic. L'industrie du livre américaine enregistre en effet un recul de son chiffre d'affaires général, estimé à 28,10 milliards $, contre 28,85 milliards $ en 2021, un véritable record pour le secteur.

Toutefois, l'organisation américaine se réjouit d'un bilan toujours positif par rapport à la dernière année pré-pandémie : entre 2019 et 2023, les revenus ont augmenté de 6 %.

Une baisse quasi générale

2022 n'aura pratiquement épargné aucun secteur de l'édition, à l'exception des contenus pédagogiques pour les élèves du primaire et du secondaire (+16,6 %, 5,61 milliards $). Pour le reste, les chiffres d'affaires reculent, en particulier ceux de l'édition académique (-7,7 %) et de l'édition scolaire pour l'enseignement supérieur (-7,2 %).

Les titres destinés au grand public enregistrent également une baisse des revenus, à -6,6 %, pour atteindre 17,36 milliards $ environ.

Lorsque l'on considère les formats, le livre audio numérique reste le plus dynamique, avec une hausse de 2,6 % des ventes, pour se hisser à 1,81 milliard $. Pour la première fois depuis 2014, note l'AAP, les ventes d'ouvrages brochés à couvertures souples (paperbacks) ont dépassé celles des formats avec couvertures rigides (hardbacks).

Au cours de l'année, l'industrie de l'édition a fait preuve, encore et toujours, une résilience impressionnante, avec des revenus totaux supérieurs à ceux de la période d'avant la pandémie. En considérant les cinq dernières années, la croissance continue révèle que l'industrie peut faire face à un environnement économique difficile et à des tendances qui évoluent sur la durée. – Syreeta Swann, directrice de l'exploitation, Association of American Publishers

Le livre numérique voit ses ventes se contracter encore un peu plus, pour représenter 1,95 milliard $. La baisse a été constante depuis 2014, mais il convient de noter que les chiffres de l'AAP ne couvrent pas l'ensemble des acteurs éditoriaux, ni les ventes de l'autoédition...

L'AAP souligne que les ventes de livres en ligne (8,19 milliards $, -12,4 %) restent supérieures à celles réalisées dans des magasins (5,22 milliards $, -5,8 %).

Quelles tendances sur 5 ans ?

L'AAP profite des résultats 2022 pour regarder un peu plus loin en arrière, afin de mettre au jour quelques tendances. Entre 2018 et 2022, les revenus de l'édition ont ainsi augmenté de 11 %, avec une hausse particulièrement sensible pour les ouvrages grand public (+9,7 %).

À l'inverse, les secteurs de l'édition scolaire et professionnelle affichent des bilans plus mitigés : si les gains tirés des ouvrages pour l'école primaire et secondaire prennent 67,4 %, ceux de l'enseignement supérieur reculent de 18 %, quand les titres professionnels perdent 20,6 %.

Les revenus tirés des hardbacks ont augmenté de 4,1 % en 5 ans, ceux des paperbacks de 15,6 %. Les contenus pédagogiques dans leur ensemble, y compris les produits numériques, enregistrent une hausse des revenus de 13 %.

L'audio numérique, à nouveau, se distingue, avec une hausse impressionnante de 71 % de ses revenus, à mettre en balance avec le déclin de l'audio physique, dont les ventes, en valeur, baissent de 69,8 % sur 5 ans.

Photographie : librairie The Strand, à New York (illustration, CTG/SF, CC BY-NC 2.0)